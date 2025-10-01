REX-Osprey Solana 质押 ETF 资产管理规模达 3.38 亿美元，SEC 正在审查 Solana ETF

摘要

REXShares的Solana Staking ETF ($SSK)管理资产规模超过3.38亿美元。

Staking SEC正在审查九份现货Solana ETF申请。

REXShares为Ethereum和Solana提供支持质押的产品。

Solana日益增长的机构吸引力提升了加密ETF的兴趣。

REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK)已达到重要里程碑，管理资产规模(AUM)超过3.38亿美元。这标志着加密ETF世界的关键发展，为投资者提供了直接接触Solana(SOL)和活跃质押奖励的双重机会。该基金的崛起正值SEC审查其他现货Solana ETF申请之际，这可能进一步塑造美国Solana基础投资选择的未来。

REXShares的Solana ETF管理资产规模达3.38亿美元

REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK)的管理资产规模已达3.38亿美元，确立了其作为美国首个结合现货Solana敞口与链上质押奖励的上市基金地位。这一增长出现在机构对Solana基础投资工具兴趣增加的背景下。

作为该基金的发行方，REXShares在2025年全年扩展了其加密ETF产品。这些产品包括支持质押的Ethereum ETF和针对XRP和Dogecoin等流行加密货币的非质押现货ETF。这些产品的推出反映了机构投资在加密货币市场的增长趋势，特别是关于Solana和其他主要数字资产。

$SSK的崛起值得注意，因为它为投资者提供了Solana敞口和质押奖励的双重好处。质押奖励是一种通过参与网络验证过程获得的被动收入形式，这对希望从Solana增长中受益的长期投资者特别有吸引力。

SEC对现货Solana ETF申请的审查

虽然 REXShares的质押ETF正在获得关注，但美国证券交易委员会(SEC)仍在审查九份单独的现货Solana ETF申请。如果获批，这些申请将为投资者提供直接接触Solana的机会，而无需额外的质押功能。SEC对这些申请的决定可能会扩大美国投资者可获得的Solana投资产品范围。

现货Solana ETF的批准可能为其他专注于Solana的基金打开大门，为投资者提供更多接触这种加密货币的选择。这一监管审查正受到行业参与者和投资者的密切关注，因为它可能对市场结构和流动性产生重大影响。

在一份声明中，REXShares的发言人指出，公司对加密ETF的未来持乐观态度。"我们相信，批准更多的现货Solana ETF只会增加机构和零售对Solana作为投资工具的兴趣，"他们表示。

加密ETF的增长

REX-Osprey Solana + Staking ETF的推出是对加密货币交易所交易基金(ETF)兴趣日益增长的更广泛趋势的一部分。在过去几年中，这些金融产品已成为传统金融市场与不断增长的数字资产世界之间的重要桥梁。

加密货币ETF为投资者提供了一种接触Solana等数字资产的方式，而无需直接购买和管理代币。这些基金受SEC监管，提供了一定程度的合法性和监督，吸引了那些可能对投资非监管加密市场持谨慎态度的机构投资者。

加密ETF的普及也导致了更多创新产品的出现，如REXShares提供的支持质押的基金。随着Solana和Ethereum等加密货币在采用方面的持续增长，这些ETF允许投资者同时参与价格升值和网络奖励。

Solana ETF的未来发展

Solana ETF的未来与监管发展密切相关，特别是SEC对待审现货ETF申请的决定。随着这些基金等待批准，人们对更广泛的Solana相关投资产品出现的潜力充满期待。

如果SEC批准现货Solana ETF，可能会导致更多机构参与Solana。此外，这些决定可能会影响其他数字资产市场，为未来如何处理其他加密货币的类似基金设立先例。

随着市场等待监管明确，REXShares的Solana质押ETF($SSK)成为机构对加密ETF日益增长兴趣的领先例子。无论是否批准额外的现货Solana基金，$SSK的成功可能预示着美国市场中基于Solana的投资选择的持续发展。

REX-Osprey Solana Staking ETF管理资产规模达3.38亿美元，SEC审查Solana ETF的文章首次发表于CoinCentral。