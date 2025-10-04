交易所DEX+
REX-Osprey和Defiance基金经理向美国证券交易委员会提交一系列现货加密ETF的帖子首次出现在Coinpedia金融科技新闻上 现货ETF市场揭示了机构投资者近期对山寨币的高需求。美国证券交易委员会（SEC）已收到数十份现货加密ETF申请，最终截止日期从本月开始。美国证券交易委员会收到更多现货加密ETF申请 REX-Osprey 21份申请 周五，REX Shares与...合作

REX-Osprey和Defiance基金经理向美国证券交易委员会提交一系列现货加密ETF申请

作者：CoinPedia
2025/10/04 06:54
REVOX
REX$0.0003184+5.15%
FUND
FUND$0.01374--%
Union
U$0.006062-1.90%
Moonveil
MORE$0.00471-8.82%
现货比特币ETF一周内首次录得资金流出，以太坊ETF紧随其后流出1.89百万美元

REX-Osprey和Defiance基金经理向美国证券交易委员会提交一系列现货加密货币ETF的文章首次出现在Coinpedia金融科技新闻

现货ETF市场揭示了机构投资者近期对山寨币的高需求。美国证券交易委员会（SEC）已收到数十份现货加密货币ETF申请，最终截止日期从本月开始。

美国SEC收到更多现货加密货币ETF申请 

REX-Osprey 21份申请

周五，REX Shares与Osprey Funds合作，向美国SEC提交了创纪录的21份现货加密货币ETF申请。这21份现货山寨币ETF中的大多数包括质押选项，包括NEAR、SUI、CRO、ADA和TRX等。 

REX-Osprey ETFs

REX-Osprey的21份加密货币ETF申请是在他们向美国SEC提交的现有申请基础上进行的。因此，一旦美国SEC批准最新申请以及之前的清单，该基金经理将成为现货ETF强者。

Defiance ETFs

Defiance是一家成立于2018年的专注于加密货币ETF的公司，提交了近50份3倍杠杆ETF申请，其中一些包括加密货币。Defiance提交的一些值得注意的现货加密货币ETF申请包括以太坊和比特币。

通用上市延迟 

由于美国政府持续关闭，预期的现货加密货币ETF交易已被推迟。正如Coinpedia报道的那样，由于政府持续关闭，美国SEC在10月2日错过了Canary莱特币ETF的最终截止日期。

上个月末，美国SEC要求基金经理撤回其19b-4表格，以通过通用上市标准促进其批准过程。因此，由James Seyffart领导的ETF分析师认为，现货加密货币ETF的批准即将到来。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

