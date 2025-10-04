REX-Osprey和Defiance基金经理向美国证券交易委员会提交一系列现货加密ETF申请

REX-Osprey和Defiance基金经理向美国证券交易委员会提交一系列现货加密货币ETF的文章首次出现在Coinpedia金融科技新闻

现货ETF市场揭示了机构投资者近期对山寨币的高需求。美国证券交易委员会（SEC）已收到数十份现货加密货币ETF申请，最终截止日期从本月开始。

美国SEC收到更多现货加密货币ETF申请

REX-Osprey 21份申请

周五，REX Shares与Osprey Funds合作，向美国SEC提交了创纪录的21份现货加密货币ETF申请。这21份现货山寨币ETF中的大多数包括质押选项，包括NEAR、SUI、CRO、ADA和TRX等。

REX-Osprey的21份加密货币ETF申请是在他们向美国SEC提交的现有申请基础上进行的。因此，一旦美国SEC批准最新申请以及之前的清单，该基金经理将成为现货ETF强者。

Defiance ETFs

Defiance是一家成立于2018年的专注于加密货币ETF的公司，提交了近50份3倍杠杆ETF申请，其中一些包括加密货币。Defiance提交的一些值得注意的现货加密货币ETF申请包括以太坊和比特币。

通用上市延迟

由于美国政府持续关闭，预期的现货加密货币ETF交易已被推迟。正如Coinpedia报道的那样，由于政府持续关闭，美国SEC在10月2日错过了Canary莱特币ETF的最终截止日期。

上个月末，美国SEC要求基金经理撤回其19b-4表格，以通过通用上市标准促进其批准过程。因此，由James Seyffart领导的ETF分析师认为，现货加密货币ETF的批准即将到来。