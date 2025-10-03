交易所DEX+
陷入写作瓶颈？Medium的六月微挑战是一个完美的、低压力的方式来建立一个持续的写作习惯

准备好写作了吗？"与 Medium 一起写作"7 天 6 月挑战赛已经到来。

作者：Medium
2025/10/03 13:50
写作陷入瓶颈了吗？Medium的六月微挑战是一个完美的、低压力的方式，可以帮助你建立持续的写作习惯，与社区联系，并最终发布你一直在思考的那篇文章。

Tabish anwar
5分钟阅读
·
刚刚

--

分享

按回车键或点击查看全尺寸图片
图片来源：Varya Vazikova on Unsplash

让我们诚实一点。我们都有那份草稿躺在Google文档或手机备忘录里。我们有一闪而过的想法，但很快就被"没有足够时间"或"不够好"的怪兽扑灭了。

如果你能在短短一周内让那个怪兽闭嘴呢？

这就是Medium的"与Medium一起写作"六月微挑战的魔力。这不是一场高风险的比赛；这是一个支持性的、结构化的冲刺，旨在帮助你做一件简单而有力的事：在七天内写作并发布一个故事。

我不只是告诉你去参加。我要向你展示为什么这个挑战是改变游戏规则的，并给你...

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

