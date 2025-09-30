Quant 推出 QuantNet，QNT 瞄准突破至 $130

Quant 推出 QuantNet，通过可编程结算网络连接传统银行与加密货币和代币化资产。

英国金融选择 Quant 为代币化英镑存款提供基础设施，与主要银行合作测试真实世界用例。

Quant 随着 QuantNet 的推出带来了更新。该网络被定位为连接传统银行与数字资产世界（包括加密货币和代币化）的解决方案。

QuantNet 不要求银行拆除传统系统，而是作为一个编排层，允许现金流和资产在平台之间无缝移动。从稳定币和代币化存款到传统货币，一切都可以在一个无缝且灵活的机制中连接起来。

有趣的是，QuantNet 不仅仅是纸上概念。该系统已经支持复杂功能，如交付对付款(DvP)、原子结算，甚至在需要取消交易时的回滚选项。

这在不牺牲速度的情况下降低了风险。对于历来受基础设施限制困扰的银行来说，这显然提供了一条捷径。无需重建系统；只需连接到 QuantNet，互操作性立即实现。

Quant 在英国和欧洲获得势头

QuantNet 的推出更加有趣，因为它与几天前的两个重大新闻同时发生。

9月26日，包括巴克莱、汇丰和劳埃德在内的六家主要英国银行正式启动了英国代币化英镑试点。他们正在使用 Quant 技术测试代币化存款，计划运行至2026年中。

他们不仅测试更快的转账，还打击潜在欺诈，并探索如何为抵押贷款和数字资产交易编程货币。想象一下，如果将来客户可以通过代币化只需一键完成住房或投资交易。

另一方面，来自欧洲的消息同样重要。欧洲中央银行确认 Quant 是数字欧元项目第一阶段的关键贡献者。初始重点将放在条件支付上——一种现代托管形式——可用于跨境交易。

多国试验计划于2026年进行。随着 Quant 进入这一规模的项目，越来越清楚的是，他们不仅仅是搭乘炒作的小玩家。

市场在技术确认下强劲反弹

不仅如此，市场立即做出反应。QNT 代币的价格在过去24小时内上涨了3.92%，达到$105.49。这一飙升伴随着日交易量增加超过92%，达到4325万美元。

从技术上讲，知名分析师 World of Charts 表示，QNT 的关键突破已得到确认，为突破130美元铺平了道路。对于交易者来说，这一消息无疑是热门话题，尤其是考虑到来自真实世界项目越来越强大的基本面支持。

来源：World of Charts 在 X 上