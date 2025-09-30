QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) 股票：SEC 在加密货币推动的 959% 涨幅后暂停交易

摘要

QMMM股票在SEC暂停交易前的14个交易日内飙升959%。

SEC引用社交媒体宣传可能导致的操纵。

暂停将持续到10月10日晚上11:59（东部时间）。

QMMM宣布设立1亿美元的加密货币库，用于Bitcoin、Ethereum和Solana。

加密货币库公司面临剧烈波动和监管审查。

QMMM Holdings Ltd.（纳斯达克：QMMM）在9月26日最后交易价格为119.40美元，美国证券交易委员会（SEC）于9月29日暂停了其交易。

QMMM Holdings Limited (QMMM)

这次暂停是在公司股价在短短14个交易日内飙升959%之后发生的，这一涨幅由新的加密货币库公告推动。监管机构表示，暂停将持续到10月10日晚上11:59（东部时间）。

社交媒体担忧和操纵风险

SEC提出担忧，称"身份不明者"在社交媒体上推广QMMM股票，敦促投资者购买股票，但未披露他们的身份或时机。该机构暗示这些宣传可能人为地抬高了股价。此举凸显了监管机构对网络炒作推动小盘股公司加密相关转型导致极端波动的日益不安。

QMMM的战略加密转型

9月9日，QMMM宣布将建立价值1亿美元的多元化加密货币库。该计划涉及将资金分配到Bitcoin、Ethereum和Solana，同时在Web3基础设施和数字股权收购方面有更广泛的抱负。这一公告立即改变了QMMM的轨迹，使其股价从11美元飙升至207美元，随后从峰值回落约50%。

首席执行官Bun Kwai为这一战略辩护，称其为面向区块链和人工智能的前瞻性转变。他称这是"将数字经济与现实世界应用连接起来"的举措，强调对合规、伙伴关系和可持续价值创造的承诺。

更广泛背景：加密货币库引起关注

QMMM的戏剧性飙升是更大规模公司宣布加密货币库浪潮的一部分。今年，全球近85家上市公司采取了类似策略，通常利用资本募集来积累代币。然而，许多公司在短暂的涨势后面临急剧下跌。例如，EightCo Holdings在单个交易日内从1.50美元飙升至45美元，但在几周内回落至11美元。

SEC还暂停了Smart Digital Group的股票交易至10月10日，理由是类似的操纵担忧。Smart Digital股票在上周公布其自己的加密资产池后暴跌86%。

行业影响和投资者谨慎

加密货币库模式通常由Mike Novogratz、Dan Morehead和Joseph Lubin等知名金融家推动。他们的影响力推动了资本流入和代币囤积的循环，经常通过讲故事和炒作来提升。然而，随着投机遇到市场现实，监管机构越来越多地介入以保护投资者。

对QMMM而言，这次暂停既是挫折也是警告。虽然其在加密和Web3领域的抱负仍然完好，但这一事件凸显了突然转型被零售狂热和数字宣传放大的风险。投资者将密切关注10月10日交易恢复后，QMMM能否在炒作之外维持可信度。

文章《QMMM Holdings Ltd.（$QMMM）股票：SEC在加密货币推动的959%涨幅后暂停交易》首次发表于CoinCentral。