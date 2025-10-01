交易所DEX+
卡塔尔最大银行采用摩根大通区块链平台进行美元转账

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 07:46
Timothy Morano
2025年9月29日 17:18

在一项具有突破性的举措中，卡塔尔国家银行（QNB）宣布采用区块链技术，这标志着传统银行业对区块链技术的主流采用日益增长...





卡塔尔数字银行业务发展取得重大进展

在一项具有突破性的举措中，卡塔尔国家银行（QNB）宣布与摩根大通的Onyx区块链平台整合，用于跨境美元交易，成为首家大规模采用这项技术的中东金融机构，这标志着传统银行业对区块链技术的主流采用日益增长。

这项估值约4.2亿美元的战略合作伙伴关系，承诺将国际支付处理时间从目前的2-3个工作日标准缩短至不到10分钟，同时显著降低银行及其客户的交易成本。

改变区域银行基础设施

QNB实施摩根大通的区块链解决方案正值中东金融机构积极寻求现代化其支付基础设施的关键时刻。该银行的决定是在成功完成为期六个月的试点计划后做出的，该计划处理了超过25亿美元的交易，实现了处理时间减少97%，运营成本估计降低了35%。

"这不仅仅是采用新技术 - 这是关于从根本上重构该地区跨境支付的运作方式，"QNB数字转型负责人Sarah Al-Mahmoud解释道。"我们预计每年可节省1.5亿美元的运营成本，同时显著改善客户体验。"

对全球银行业格局的影响

这一举措代表了海湾地区在金融科技创新方面的重大转变。摩根大通的Onyx平台自推出以来已在全球处理了超过3000亿美元的交易，正在全球主要金融机构中获得关注。

摩根大通全球区块链解决方案负责人Michael Davidson强调了更广泛的影响："QNB与Onyx的整合代表了中东银行业的关键时刻。我们看到一种多米诺效应，主要区域银行现在正在加速自己的区块链采用时间表。"

技术实施和安全措施

该实施涉及QNB现有支付系统与摩根大通区块链基础设施的复杂整合。该银行已投资约7500万美元用于技术基础设施和安全措施，以支持新系统。

"该平台的安全架构包括多层加密和验证节点，使其几乎不可能被破坏，"区块链分析研究所首席技术官Robert Chen博士指出。"特别令人印象深刻的是与现有SWIFT消息系统的无缝集成，确保与传统银行网络的兼容性。"

未来影响和区域扩展

QNB计划到2026年第二季度将基于区块链的支付服务扩展到其在31个国家的子公司，可能改变整个中东和北非地区的支付走廊。该银行预计，到2027年，约60%的美元交易将通过区块链平台处理。

成功实施预计将在整个地区催化类似的采用，阿联酋、沙特阿拉伯和科威特的几家主要银行已经在与区块链解决方案提供商进行讨论。

市场反应和行业展望

该公告获得了强烈的市场认可，QNB的股价在消息公布后上涨了4.2%。海湾地区的银行业对区块链技术表现出越来越大的兴趣，预计到2025年底，金融科技解决方案的投资将达到32亿美元。

随着传统银行业继续采用区块链技术，QNB与摩根大通的合作伙伴关系成为未来实施的基准，可能重塑中东及其他地区的国际银行业格局。

图片来源：Shutterstock


来源：https://blockchain.news/news/qatars-largest-bank-adopts-jpmorgan-blockchain-platform-for-0929

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

