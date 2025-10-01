交易所DEX+
卡塔尔最大银行加入摩根大通区块链支付网络

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 04:43
卡塔尔国家银行（QNB）已开始使用摩根大通的Kinexys支付平台处理美元企业资金流，为该国客户带来链上结算服务。据摩根大通称，该举措于2025年3月正式启用。

QNB采用Kinexys处理美元资金流

根据报道，这家多哈贷款机构现在能够全天候移动美元支付，消除了通常因营业时间截止而导致转账延迟的问题。

该系统全天候运行，某些转账最快可在两分钟内完成结算，银行表示这一速度水平缩短了过去需要数天才能完成的流程。

 

对于摩根大通而言，Kinexys（从其早期区块链工作发展而来的部门）正在中东和北非地区更广泛地推广。

该银行表示，该地区八家最大的贷款机构现已在平台上运行，其中包括QNB和沙特国家银行。

这种更广泛的采用被定位为一项努力，旨在为企业财务部门提供更快速、可编程的支付选项，解决以前在时间和流动性方面存在摩擦的支付通道问题。

这对客户意味着什么

报道披露，客户可以期待更少的对账烦恼，并在资金在账户间移动时获得更清晰的资金视图。

使用Kinexys的银行可以创建"可编程"支付流程——例如，仅在满足条件后才触发的支付——这可以缩短贸易和财务运营中的手动步骤。

该平台还声称在资金到达受益人之前保持全额支付，减少意外扣款的可能性。


区域内的发展势头

QNB的公告紧随今年早些时候其他机构的类似举措，这些机构使用Kinexys扩展随时美元清算服务。

例如，在2025年3月，印度的Axis银行开始与摩根大通提供全天候美元清算服务——这表明不同市场的银行正在为企业客户测试相同的功能。

虽然在宣传材料和新闻报道中速度提升明显，但在公开披露中几项运营细节仍然不够详细。

尽管如此，QNB加入Kinexys突显了区域银行业的转变，卡塔尔最大的银行加入了摩根大通的区块链支付网络。

特色图片来自Coin-Update，图表来自TradingView

来源：https://www.newsbtc.com/news/qatars-biggest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-payment-network/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

