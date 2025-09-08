公共和私人区块链解决方案

XEM 是 NEM（新经济运动）区块链平台的原生实用代币。



NEM 是一个提供公共和私有区块链解决方案的区块链平台。它旨在提供一个多功能平台，可以满足各种行业和用例的需求。



NEM 使用一种称为重要性证明（PoI）的独特共识机制来验证交易并保护网络安全。PoI 考虑用户余额和交易历史等因素，奖励活跃参与者。

可定制资产和智能合约



NEM 允许用户在其平台上创建和管理自定义数字代币，实现各种应用，包括 ICO、忠诚度计划和资产追踪。此外，NEM 引入了智能资产，这些资产可以携带特定规则和行为，允许更复杂和动态的资产管理。



XEM 在 NEM 生态系统内作为价值转移的手段，并允许用户参与网络的功能。



它在平台内可能有各种用途，包括支付交易费用、访问平台服务，以及可能作为交换媒介。



在 NEM 网络中，收获类似于传统区块链网络中的挖矿。持有一定数量 XEM 的用户可以参与收获，帮助验证交易并保护网络安全。









免责声明。本文仅供参考，不应被视为 CoinIdol 的背书。这些不是购买或出售加密货币的建议。读者在投资资金前应进行自己的研究。