支持加密货币的监管者Adrienne Harris辞职，将于10月离开纽约金融服务部

Adrienne Harris即将卸任。在领导纽约金融服务部四年后，这位美国最有权力的加密货币监管者将于今年10月离职。

她的离职已于周一由州长Kathy Hochul确认，这标志着一个以加密货币执法、消费者保护政策和重大机构重组为特点的任期结束，该机构从幕后角色转变为引人注目的权力机构。

根据Hochul办公室发布的新闻稿，Adrienne将由Kaitlin Asrow接替，后者将于10月18日接任代理主管一职。Adrienne曾是奥巴马政府官员，于2021年8月由Hochul任命。

自那时起，她推动DFS进入全国金融监管辩论的中心。"为纽约人服务是一种特权和荣誉，"Adrienne在她的正式离职声明中说，感谢州长和她的团队帮助使DFS成为"一个更加公平、透明和有韧性的金融系统。"

Adrienne Harris监督加密货币执法和金融改革

在Adrienne四年任期内，DFS为纽约人追回了超过7.25亿美元的赔偿金。她成为第一位加入美国金融稳定监督委员会的纽约代表。

在她的领导下，DFS重新制定了支票兑现费用的计算方式，为纽约人节省了超过2200万美元。她还领导了要求保险公司免费提供胰岛素的努力。

她对人工智能在保险定价中的使用设置了保障措施，特别是确保承保过程不会暗中歧视消费者。她还最终批准了赋予DFS对药房福利管理者监管权的规则，她的团队开始首次审查这些企业。

Kaitlin自2021年起担任DFS研究与创新部门的执行副主管，现在将接掌领导权。她的背景包括在美联储的工作经历，曾担任旧金山联邦储备银行和美联储理事会的高级政策顾问。

在美联储期间，她帮助协调了所有十二个地区银行以及联邦存款保险公司和货币监理署之间的创新政策。

在此之前，Kaitlin曾在金融健康网络工作，这是一个专注于消费者金融健康的智库。她拥有斯坦福大学文学学士学位和芝加哥大学公共政策硕士学位。

在DFS内部，她以建立该部门的加密货币监管计划以及推动与金融包容性和技术现代化相关的政策而闻名。

纽约州长表示Kaitlin是继续该部门工作的正确人选，并补充道："Kaitlin非常适合领导该部门走向未来。"Asrow的晋升使得以加密货币为重点的研究与创新部门直接处于纽约金融监管结构的最高层。

