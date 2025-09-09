关于最高法院评级和权威的民调

最高法院将在一个月后开始新的任期，面临一系列高调案件，其中许多涉及特朗普政府，以及关于几位大法官可能退休的猜测。此外，大法官艾米·科尼·巴雷特的《倾听法律》一书的发布将提供她对未来案件判决方式和她对当前法院看法的见解。

回顾民调，人们很容易将最高法院描述为又一个因党派公众判断而面临严重公众信任赤字的机构。但事情远不止于此。

让我们先退一步看看关于最高法院的主要趋势。盖洛普自1973年起一直询问关于对最高法院信心的问题，以及自2000年起询问关于 对最高法院 的认可度的另一个问题。皮尤研究中心自1987年起询问人们是否持有正面或负面看法，并在2019年改变了调查方法。福克斯新闻自2006年起向注册选民询问最高法院认可度问题。马凯特大学法学院于2019年开始对最高法院进行民调。

7月，盖洛普发现仅有39%的人认可最高法院处理工作的方式，这是四分之一世纪以来最低评分，仅低一个百分点。在皮尤8月的好感度问题中，48%的人持正面态度。这接近三十年来的最低点。在2025年7月的福克斯民调中，47%的注册选民认可最高法院的工作，比最近的民调有所上升。而在马凯特2025年7月的最新调查中，49%的人表示认可。从大体上看，对最高法院的看法，就像对许多其他核心机构的看法一样，已经显示出明显的侵蚀。

尖锐的党派差异正在推动这种下降。过去，当民主党执政时，民主党人更喜欢最高法院，共和党人在掌握政府权力时也是如此。如今，在某些决定上的党派差异异常巨大。多布斯堕胎决定就是一个例子。皮尤发现，在最高法院做出决定后，民主党人(28%)和共和党人(73%)在好感度上存在45个百分点的鸿沟。

考虑到最高法院目前在政治争端中的位置，期望其认可率很快上升可能不太现实。但其他民调结果提供了一些信心。马凯特关于最高法院权威的问题显示，多数或接近多数的人，尽管党派构成非常不同，继续支持最高法院的权威和对总统权力的限制。例如，在民调中，82%的共和党人和86%的民主党人表示，当最高法院做出不利于总统的裁决时，总统必须遵循最高法院的裁决。65%的共和党人和94%的民主党人同意，当国会未能采取行动时，总统无权自行制定法律。仍有相当多的42%的共和党人（和94%的民主党人）表示，联邦法院暂时阻止特朗普政府的一些行动是司法权力的适当使用。

马凯特发现在关键的近期决定上存在两党一致，而在其他决定上存在党派分歧。正如马凯特指出的，"这些分歧通常比总统认可度或其他明显党派问题上看到的分歧要小。"84%的共和党人和68%的民主党人认可最高法院维持德克萨斯州旨在防止未成年人在互联网上获取性材料的法律。53%的共和党人和92%的民主党人同意最高法院的决定，即政府寻求驱逐的人必须获得正当程序。90%的共和党人和52%的民主党人认可最高法院维持田纳西州禁止18岁以下青少年接受跨性别治疗的法律的决定。91%的共和党人和强大多数的民主党人(48%)认可最高法院6月的决定，允许小学生家长出于宗教原因选择不参加某些课程。70%的共和党人和47%的民主党人认可另一项关于天主教慈善机构税收豁免的6月决定。在全国范围内，所有这些决定都得到了多数支持。48%的共和党人和94%的民主党人认可最高法院2015年关于同性婚姻的决定。

在上周末的一次采访中，巴雷特大法官表示，她希望"人们对最高法院有信任"。在公民教育糟糕和棘手问题上存在尖锐党派分歧的情况下，这是一个艰巨的任务。但好消息是，在一些重要领域，民主党人和共和党人理解最高法院的适当角色。