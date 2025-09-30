交易所DEX+
与此同时，PI 仍然深陷亏损，在过去一个月内暴跌了 30%。与此同时，PI 仍然深陷亏损，在过去一个月内暴跌了 30%。

Pi Network (PI) 今日新闻：9月30日

作者：CryptoPotato
2025/09/30 18:58
Pi Network
PI$0,228+0,86%
DeepBook
DEEP$0,068887+3,03%
RedStone
RED$0,3294-0,36%

围绕Pi Network的发展和PI最近的价格表现。这些是我们将在以下内容中探讨的主要话题。

Pi Network成为焦点

上个月，Pi Network宣布将作为新加坡TOKEN2049活动（10月1-2日举行）的黄金赞助商，其联合创始人范成钓博士将成为会议的演讲嘉宾之一。

团队最近透露，她将于10月1日新加坡时间下午4:30至4:45发表题为"加密货币的未来：从流动性到实用性 – Web3创新路径"的演讲。

Pi Network提醒，TOKEN2024活动是年度最大的加密货币聚会之一。今年的活动预计将有超过25,000人参加，知名演讲者包括Richard Teng、Justin Sun、Arthur Hayes、Charles Hoskinson、Paolo Ardoino、Tom Lee和Donald Trump Jr.，他们都将在某个时间点登台演讲。

距离黑客马拉松结束还有15天

8月，Pi Network团队启动了Pi黑客马拉松2025：这是一个"邀请开发者构建和部署有意义的Pi应用程序，利用Pi赋能现实世界实用性并帮助塑造生态系统"的活动。

两天前，它已达到了中途点，而最终提交截止日期定于10月15日。用户迄今开发的一些应用程序包括Starmax（使人们能够以简单的方式用PI购买商品）和Nature's Pulse（连接消费者与农民）。

黑客马拉松还包括一个奖金池，将分发160,000个PI代币，由最多八个团队共享。第一名将获得75,000枚代币，第二名获得45,000枚，第三名获得15,000枚。

PI价格展望

尽管Pi Network周围有最近的发展，其原生代币的价格继续呈现负面表现。截至发稿时，它的交易价格约为0.26美元（根据CoinGecko的数据），较上个月下跌了30%。

交易所余额再次开始增加，这可能被解读为预售步骤，并导致进一步崩溃。此外，10月初将见证一次重大的代币解锁：这一发展可能会加深看跌情绪。

几天前，一位受欢迎的X用户指出，PI不再是加密货币前50名俱乐部的一部分。他们预测，由于"没有实用性"和"没有去中心化"，这种资产"可能会逐渐消失"。

这篇文章《Pi Network (PI)今日新闻：9月30日》首次发表于CryptoPotato。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

