Pi Network 新闻：随着代币在六个月内蒸发180亿美元，退出骗局指控再次浮现 首次发布于 Coinpedia Fintech News

Pi Network 新闻：代币六个月内蒸发 180 亿美元，退出骗局指控再次浮现

作者：CoinPedia
2025/10/06 10:57
Pi Network价格会降至零吗

文章《Pi Network新闻：代币六个月内蒸发180亿美元，拉盘指控再次浮现》首次发布于Coinpedia金融科技新闻

Bitcoin已攀升至123,600美元以上，Ethereum稳定在4,500美元以上。XRP也接近2.96美元交易。然而，Pi Network并未跟随市场复苏。该代币现在交易价格约为0.26美元，较2月份2.98美元的高点大幅下跌。这一跌幅在半年内抹去了超过180亿美元的价值。

社区不满情绪增长

这些损失引发了Pi社区的愤怒。一些人现在质疑该项目是否能够生存。加密货币评论员Mr. Spock甚至将这次崩盘称为"基本上是一次拉盘"。许多用户已经挖矿Pi多年却几乎没有收获，而一小部分人仍然相信每枚代币固定价格为314,159美元，这一说法被大多数专家否认。

对透明度的质疑

Pi还因其供应和迁移处理方式面临批评。代币发行规则的变更引发了担忧，认为团队可能在延长供应以保持用户参与。批评者认为该项目在筹款、Pi基金会的角色以及内部人员是否私下出售代币等方面缺乏清晰度。这些疑虑严重影响了项目的可信度。

采用障碍

机构采用也看似遥远。Pi表示超过1400万用户已通过KYC，但对数据泄露和数字夸大的担忧依然存在。没有更强的保障措施和透明数据，交易所和机构参与者不太可能投入。在此之前，随着其他项目的发展，Pi面临进一步落后的风险。

未来展望

Pi Network继续将自己描述为"人民的加密货币"。然而，没有交易所上市、改善的透明度和更清晰的代币经济学，其长期前景仍不确定。目前，Pi在市场边缘交易，让其用户质疑他们的努力是否会有回报。

