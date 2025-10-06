钓鱼诈骗针对FTX债权人在持续还款期间

破产的加密货币交易所本周发布了紧急安全警报，警告索赔人不要受到冒充官方通讯的虚假恢复电子邮件的欺骗。

在9月底开始的第三轮债权人还款后，出现了多份报告，分配资金总计约16亿美元。这些诈骗信息与FTX重组管理员的真实更新非常相似，旨在诱骗用户访问欺诈网站或连接他们的加密钱包。

网络犯罪分子似乎正在冒充Kroll重组管理局和FTX恢复信托——这两个负责管理和处理债权人索赔的实体。这些虚假信息经常提及支付百分比、"分配门户"和验证账户的指示，所有这些都旨在诱使受害者分享敏感信息。

FTX强调，其官方通讯绝不会要求用户链接外部钱包或访问第三方网站。所有合法更新仅通过经验证的FTX索赔门户处理。

该警告是在平台第三次主要债权人分配之后发布的，该分配包括国内和国际客户以及无担保索赔人。每位参与者必须通过身份验证，然后才能通过批准的渠道发放付款。根据FTX的说法，这个过程通常需要几个工作日才能完成。

钓鱼尝试已成为整个加密货币领域日益增长的威胁，特别是在大额支付事件或空投期间，当大量资金流动时。区块链安全公司ScamSniffer估计，仅在8月份就有价值超过1200万美元的加密货币通过钓鱼计划被盗——这表明这些操作已变得多么复杂。

针对FTX用户的虚假恢复电子邮件特别具有欺骗性，承诺原始余额的118%至142%之间的膨胀还款比率，以制造紧迫感。有些甚至声称代表负责促进转账的"可信分配合作伙伴"，为诈骗增加合法性。

分析师警告说，随着FTX资产继续在未来几个月发布额外的结算部分，这些钓鱼活动可能会加剧。对于许多已经忍受了两年等待的债权人来说，不耐烦和错误信息可能使他们更容易受到欺骗。

自2月以来，FTX恢复团队已分配了估计恢复资产165亿美元中的超过78亿美元。债权人还款预计将持续到2026年，一旦过程结束，资产承诺返还高达符合条件账户余额的118%。

该交易所敦促索赔人对所有未经请求的电子邮件保持怀疑，仔细检查官方URL，并避免点击嵌入的链接。随着骗子积极利用公众对FTX退款的兴趣，网络安全专家表示，警惕是唯一真正的防御。

