Phantom的CASH稳定币在Solana上瞄准稳定币市场

作者：Blockonomi
2025/10/01 05:34
摘要

  • Phantom 推出了 Phantom Cash，一个建立在 Solana 区块链上的加密货币支付超级应用程序。
  • 这款新应用由与美元挂钩的稳定币 CASH 提供支持，专为日常交易而设计。
  • Phantom 旨在通过与 Stripe 的全球商家网络整合来改善加密支付。
  • 稳定币市场即将达到 3000 亿美元的市值上限，加剧了 Phantom 等发行商之间的竞争。
  • Solana 快速且可扩展的网络使其成为稳定币解决方案和加密支付的关键平台。

Phantom 正式推出了 Phantom Cash，这是一个建立在 Solana 区块链上的加密货币支付超级应用程序。这项新服务包括与美元挂钩的稳定币 CASH，旨在重塑加密支付。此举加剧了稳定币市场的竞争，该市场的市值即将达到 3000 亿美元。

Phantom 在 Solana 上推出 CASH 稳定币

Phantom 的新超级应用程序 Phantom Cash 旨在简化 Solana 上的加密货币支付。该应用支持新推出的 CASH 稳定币，与美元挂钩。Phantom 声称现有的稳定币并非为日常交易而设计，这促使他们创建了这个新解决方案。

这种稳定币旨在使加密支付对用户更安全、更便捷。Phantom 还承诺与 Stripe 的全球商家网络进行整合。这一步骤将使用户能够在各种平台上无缝地使用加密货币支付。

Phantom 的推出旨在解决当前稳定币市场的局限性。通过利用 Solana 区块链的速度和低交易成本，该应用承诺提高可用性。根据公告，这次推出是朝着使加密货币在日常交易中更易于使用的一步。

Solana 在稳定币战争中的角色

稳定币市场正在经历快速增长，其市值接近 3000 亿美元。Phantom 决定在 Solana 上构建自己的稳定币反映了加密领域的一个更大趋势。Solana 快速且可扩展的网络使其成为加密货币解决方案（包括稳定币）的首选。

专家认为，这标志着"稳定币超级周期"的开始，竞争将推动创新并促进进一步发展。Helius 联合创始人 Mert 强调，稳定币发行商将不再能够独占所有收益。预计支付应用之间日益增长的竞争最终将使用户受益。

Solana 已将自己定位为这场竞争中的关键战场。其强大的网络效应和流动性使其成为稳定币领域的关键参与者。随着 Phantom Cash 加入 Tether 和 Circle 等其他参与者，Solana 在这一领域的影响力只会继续上升。

这篇文章《Phantom 在 Solana 上的 CASH 稳定币瞄准稳定币市场》首次发表于 Blockonomi。

