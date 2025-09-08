交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《Peter Schiff抨击永久看涨者Tom Lee的20万美元比特币(BTC)预测》发表在BitcoinEthereumNews.com上。跌破10万美元？令人失望的四年周期？Echelon Wealth Partners联合创始人Peter Schiff针对Fundstrat的Tom Lee（华尔街最著名的永久看涨者之一）过于乐观的比特币(BTC)价格预测发起了攻击。Lee曾预测领先加密货币的价格可能达到20万美元水平，并将最近领先加密货币表现不佳归咎于美联储不愿降息。然而，Schiff指出，黄金在过去两个月实际上上涨了10%，最近再次达到3,620美元的历史新高。据U.Today报道，这位著名金融评论员此前曾声称，那些选择比特币的人实际上最终押错了宝，因为在美联储可能在通胀未完全受控的情况下降息的前景下，黄金价格创下新高。 跌破10万美元？Schiff现在认为，比特币实际上更可能跌破10万美元而非涨破20万美元，他警告说比特币相对于黄金的表现不佳实际上是这一旗舰加密货币的不祥之兆。 您可能还喜欢"市场是具有前瞻性的。这就是为什么黄金在即将到来的降息前提前上涨了10%。比特币未能在相同前景下与黄金一起上涨应该引起他的担忧，"Schiff说。 Polymarket的投注者对Lee的赌注也持悲观态度。截至发稿时，比特币今年达到20万美元的可能性仅为8%。值得注意的是，比特币在2025年底前跌破7万美元水平的概率目前也是相同的。 令人失望的四年周期？Schiff最近表示，一旦比特币泡沫中"更多的空气"被释放出来，比特币的四年回报将显得令人失望。他指出，尽管相对于美元有相当可观的回报，但过去四年比特币实际上相对于黄金下跌了16%。还有...这篇文章《Peter Schiff抨击永久看涨者Tom Lee的20万美元比特币(BTC)预测》发表在BitcoinEthereumNews.com上。跌破10万美元？令人失望的四年周期？Echelon Wealth Partners联合创始人Peter Schiff针对Fundstrat的Tom Lee（华尔街最著名的永久看涨者之一）过于乐观的比特币(BTC)价格预测发起了攻击。Lee曾预测领先加密货币的价格可能达到20万美元水平，并将最近领先加密货币表现不佳归咎于美联储不愿降息。然而，Schiff指出，黄金在过去两个月实际上上涨了10%，最近再次达到3,620美元的历史新高。据U.Today报道，这位著名金融评论员此前曾声称，那些选择比特币的人实际上最终押错了宝，因为在美联储可能在通胀未完全受控的情况下降息的前景下，黄金价格创下新高。 跌破10万美元？Schiff现在认为，比特币实际上更可能跌破10万美元而非涨破20万美元，他警告说比特币相对于黄金的表现不佳实际上是这一旗舰加密货币的不祥之兆。 您可能还喜欢"市场是具有前瞻性的。这就是为什么黄金在即将到来的降息前提前上涨了10%。比特币未能在相同前景下与黄金一起上涨应该引起他的担忧，"Schiff说。 Polymarket的投注者对Lee的赌注也持悲观态度。截至发稿时，比特币今年达到20万美元的可能性仅为8%。值得注意的是，比特币在2025年底前跌破7万美元水平的概率目前也是相同的。 令人失望的四年周期？Schiff最近表示，一旦比特币泡沫中"更多的空气"被释放出来，比特币的四年回报将显得令人失望。他指出，尽管相对于美元有相当可观的回报，但过去四年比特币实际上相对于黄金下跌了16%。还有...

彼得·希夫抨击永久看涨者汤姆·李的20万美元比特币(BTC)预测

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
  • 跌破10万美元？ 
  • 令人失望的四年周期？ 

Echelon Wealth Partners联合创始人Peter Schiff 抨击了 Fundstrat的Tom Lee，这位华尔街最著名的永久看涨者之一，因其过于乐观的比特币(BTC)价格预测。 

Lee曾预测领先加密货币的价格可能达到20万美元水平，他将最近这种领先加密货币表现不佳归咎于美联储不愿降息。

然而，Schiff指出黄金在过去两个月实际上上涨了10%，最近再次达到3,620美元的历史新高。

正如 U.Today报道，这位著名的金融评论员此前曾声称，那些选择比特币的人实际上是押错了宝，因为在美联储有可能在通胀未完全受控的情况下降息的前景下，黄金价格创下新高。  

跌破10万美元？ 

Schiff现在认为比特币实际上更有可能跌破10万美元，而非涨至20万美元以上，他警告称比特币相对于黄金的表现不佳实际上是这种旗舰加密货币的不祥之兆。 

你可能还喜欢

"市场是具有前瞻性的。这就是为什么黄金在即将到来的降息前提前上涨了10%。比特币未能在相同前景下与黄金一起上涨应该引起他的担忧，"Schiff说。 

Polymarket的投注者对Lee的赌注也持悲观态度。截至发稿时，比特币今年达到20万美元的可能性仅为8%。值得注意的是，比特币目前在2025年底前跌破7万美元水平的概率相同。

令人失望的四年周期？ 

Schiff最近表示，一旦比特币泡沫中的"更多空气"被释放出来，比特币的四年回报率 将显得令人失望。他指出，尽管相对于美元有相当可观的回报，但过去四年该加密货币实际上相对于黄金下跌了16%。

关于四年周期（被认为与比特币减半机制相关）是否仍然存在也存在争议。一些分析师认为它们实际上已经 结束。 

Lee最近 认为机构投资者的涌入为市场带来了"反周期特性"。 

来源：https://u.today/peter-schiff-lambasts-permabull-tom-lees-200k-bitcoin-btc-prediction

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,025.00
$105,025.00$105,025.00

-0.02%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,519.58
$3,519.58$3,519.58

0.00%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5303
$2.5303$2.5303

+0.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.08%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17920
$0.17920$0.17920

-0.01%