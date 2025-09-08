彼得·希夫抨击永久看涨者汤姆·李的20万美元比特币(BTC)预测

跌破10万美元？

令人失望的四年周期？

Echelon Wealth Partners联合创始人Peter Schiff 抨击了 Fundstrat的Tom Lee，这位华尔街最著名的永久看涨者之一，因其过于乐观的比特币(BTC)价格预测。

Lee曾预测领先加密货币的价格可能达到20万美元水平，他将最近这种领先加密货币表现不佳归咎于美联储不愿降息。

然而，Schiff指出黄金在过去两个月实际上上涨了10%，最近再次达到3,620美元的历史新高。

正如 U.Today报道 ，这位著名的金融评论员此前曾声称，那些选择比特币的人实际上是押错了宝，因为在美联储有可能在通胀未完全受控的情况下降息的前景下，黄金价格创下新高。

跌破10万美元？

Schiff现在认为比特币实际上更有可能跌破10万美元，而非涨至20万美元以上，他警告称比特币相对于黄金的表现不佳实际上是这种旗舰加密货币的不祥之兆。

你可能还喜欢

"市场是具有前瞻性的。这就是为什么黄金在即将到来的降息前提前上涨了10%。比特币未能在相同前景下与黄金一起上涨应该引起他的担忧，"Schiff说。

Polymarket的投注者对Lee的赌注也持悲观态度。截至发稿时，比特币今年达到20万美元的可能性仅为8%。值得注意的是，比特币目前在2025年底前跌破7万美元水平的概率相同。

令人失望的四年周期？

Schiff最近表示，一旦比特币泡沫中的"更多空气"被释放出来，比特币的四年回报率 将显得令人失望 。他指出，尽管相对于美元有相当可观的回报，但过去四年该加密货币实际上相对于黄金下跌了16%。

关于四年周期（被认为与比特币减半机制相关）是否仍然存在也存在争议。一些分析师认为它们实际上已经 结束 。