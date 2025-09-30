Pepeto VS PENGU Coin 和 Pump Coin：哪个迷因币将在下一个周期带来15,000%的爆发

赞助帖文*

随着Telegram群组、X空间和交易论坛争论哪些名称能带来改变生活的收益，寻找下一个迷因币爆发的热潮正在升温。三个突出项目主导了讨论。Pepeto (PEPETO)凭借预售势头和实用性优先的优势，正在成为真正的狗狗币挑战者，而PENGU币和泵币 PUMP正在建立牵引力，但被视为更长期的发展，可能会在2027年左右达到峰值。

Pepeto：正在打造的2025年狗狗币挑战者

Pepeto不是另一个搭乘文化浪潮的迷因乘客。预售筹集了超过680万美元，代币价格为$0.000000155，它提供了投资者渴望的低入场点。除了炒作之外，团队已展示了PepetoSwap演示交易所，这是一个零费用平台，计划在2026年上线下一波迷因币，这种进展水平使Pepeto在发布前就与众不同。

持有者可以以225% APY进行质押，在上市前很久就开始复利增长。与pepe共享420万亿的最大供应量，Pepeto推进了迷因的故事，将P-E-P-E框定为过去，并将T代表技术，O代表机遇作为其未来。正是这种转变让许多人称它为"pepe本可以成为的版本"。

一些分析师认为，如果Pepeto攀升至pepe接近$0.00001094的价格，早期预售参与者可能会看到惊人的倍数增长。加上质押，对于那些追求现在最佳加密货币购买机会的人来说，上涨潜力更加强劲。

PENGU：从NFT文化到市场竞争者

PENGU币始于NFT现象，已发展成为一个市值23亿美元、价格接近$0.036的迷因代币。随着近630亿代币流通和稳定的社区增长，过去一周增长了20%，保持了社交渠道的活跃兴趣。

然而，要实现15,000%的增长，PENGU需要跃升至$5以上，即使对于由NFT驱动的品牌来说，这也是一个很高的要求。相比之下，Pepeto的分数美分入场点为指数级倍数增长留下了更多空间，这就是为什么与柴犬币突破性增长的比较一再出现的原因。

Pump币：Solana的迷因发射台

泵币 PUMP，Pump.fun背后的代币，已成为Solana迷因的首选发射中心。它的交易价格接近$0.006，流通供应量约为3540亿，帮助推动了无数发布，今年早些时候甚至在几分钟内筹集了6亿美元，这是持续需求的标志。

然而，虽然PUMP集中了Solana的迷因能量，但Pepeto融合了基础设施和叙事。凭借比PUMP低得多的预售入场价和已经流通的实时演示交易所，Pepeto的吸引力正在吸引零售交易者和早期鲸鱼寻找下一个x100式的行情。

价格预测：Pepeto如何实现15,000%的收益

以今天$0.000000155的预售价格，在Pepeto中分配$10,000可获得约645亿代币。如果Pepeto遵循其他领导者的路径，上涨的数学计算很快就会变得严肃。

情景 目标价格 $10,000投资价值 Pepeto达到Pepe的价格($0.000009701) $627,000 6,170% Pepeto攀升至狗狗币价格的一半($0.1207) $7.79M 77,900% Pepeto匹配狗狗币的价格($0.2414) $15.58M 155,800%

• 达到pepe当前价格意味着61倍(+6,170%)，拥有相同的420T最大供应量。

• 狗狗币价格的一半意味着779倍(+77,900%)。

• 匹配狗狗币的价格意味着1,558倍(+155,800%)。

即使在保守情况下，Pepeto仅达到pepe的水平也能将$10,000变成超过$600,000。配合225%的质押，早期持有者在上市前就能增加代币数量，这使得15,000%的头条目标在这个周期中感觉现实可行。

年底前：对三者的最终思考

迷因币仍然具有投机性，但上涨潜力仍然巨大。随着生态系统扩展，PENGU币和泵币可能会在2027年前后看到最显著的增长，而Pepeto现在就脱颖而出。预售资金已达超过680万美元，质押收益率为225% APY，品牌故事与pepe的起源相关联，Pepeto正在吸引曾经追逐SHIB的那种关注。

如果Pepeto从$0.000000155向pepe的交易区间移动，早期进入者可能会面临周期性一次性收益。每个屏幕上都有这个问题：Pepeto会成为下一个领先的狗狗币挑战者吗？早期信徒和稳定的积累者将会给出答案。有关详细信息，Pepeto网站提供所有预售信息，社区在Telegram和X上活跃。

在上市前行动、购买和质押

连接您的MetaMask或Trust钱包

访问官方网站：pepeto.io

选择USDT、ETH、BNB或信用卡

在预售期间以$0.000000155购买

以225% APY质押并持有，随着增长复利

免责声明：

要购买PEPETO，请仅使用官方网站：https://pepeto.io 。随着上市日期临近，请注意使用项目名称误导投资者的诈骗行为。在投入资金前务必验证来源。

有关PEPETO的更多信息：

网站：https://pepeto.io

白皮书：https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

Telegram：https://t.me/pepeto_channel

Instagram：https://www.instagram.com/pepetocoin/

Twitter/X：https://x.com/Pepetocoin

*本文为付费文章。Cryptonomist并未撰写本文或测试该平台。