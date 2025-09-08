Pepenode被看好为2025年的100倍代币

随着加密货币市场努力维持动力，那些寻找现在最佳加密货币购买选择的人正在探索加密ICO中的替代选项。Pepenode凭借其独特的虚拟挖矿模式，已成为许多投资者的青睐对象。

已筹集近100万美元，分析师表示，由于其独特的主题和用例，Pepenode可能成为下一个100倍资产。

Cryptonews甚至将其称为下一个1000倍加密货币，注意到它能够为用户提供挖掘蓝筹迷因币的机会。然而，这个代币是否真的具备爆发的条件？本文将重点介绍它是否真的可能成为今年最佳加密货币选择之一。

专注于挖矿的游戏化方面

加密货币挖矿一直被少数能够负担得起技术的人所垄断。此外，生态系统的技术方面足以让人们对前景望而却步。这正是Pepenode改变现状的地方。

这里的挖矿不同于传统的链上挖矿，而是采用了链下游戏化的方法。

整个前提是围绕通过花费$PEPENODE代币购买"迷因节点"构建的。

这些节点可以一起购买，在虚拟环境中创建挖矿设备。除了初始建设阶段，这些设备还可以升级。

官方网站提供了这款游戏可能的简单布局。它具有与《过山车大亨》等游戏相同的战略风格，但在加密货币挖矿领域。

$PEPENODE代币可用于为这些挖矿设备提供动力，以挖掘更多代币。然而，在特殊情况下，通过独特的升级，也可以挖掘Pepe和Fartcoin等代币。

蓝筹挖矿生态系统

将Pepenode推向许多投资者"现在最佳加密货币购买"名单顶部的最大优势之一是它支持挖掘Pepe和Fartcoin等蓝筹迷因币。这种能力使Pepenode能够吸引两者的社区。

Pepe是在加密货币危机时期发布的加密货币，被认为是单独将加密市场从寒冬中拉回来的功臣。在撰写本文时，这个青蛙主题的代币交易价格正好是$0.000001，市值超过42亿美元。

价格图表显示，这种迷因币正在整合，其当前趋势可能导致抛物线式价格上涨。

加密分析师TradingShot最近发布消息称，由于Pepe继续在上升通道中交易，它可能在周期结束前上涨至$0.0001。

据报道，Pepenode允许挖掘的另一个代币是Fartcoin。Fartcoin在AI代理加密货币领域也取得了重大成功。目前交易价格略高于$0.75，这种加密货币的市值为7.592亿美元。虽然不完全是高市值资产，但它历来表现优于许多高市值加密货币。

分析师Tenzu称Fartcoin的最新图表非常漂亮，表示它处于可以直接利用比特币反弹的位置，这意味着它具有巨大的上涨潜力。

获取这些蓝筹代币使Pepenode成为希望以更具创意方式进入迷因经济的投资者的强有力选择。

Pepenode的预售特权与众不同

Pepenode还能够在加密货币社区中产生购买热潮，因为其预售是游戏化的。预售投资者被引入链下挖矿机制（游戏化），使他们能够打造更强大的挖矿设备，并在挖矿奖励方面获得优势。

此外，还有质押，在撰写本文时提供高达1660%的APY。这为Pepenode创造了双重身份：一个作为矿工，另一个作为质押协议。这增加了预售的价值，根据一些分析师的说法，预售已经承诺早期参与者可获得高达100倍的收益。

Pepenode应该被视为现在最佳购买的加密货币吗？

有很多理由可以将Pepenode视为现在最佳购买的加密货币。以下是一些值得注意的原因。

预售行动

Pepenode的独特性在预售期间可供公众体验，这使其有潜力超越市场上许多高市值加密货币。预售带来了早期参与者机会的承诺，这可能在上市日到来时带来5倍至10倍的收益。

迷因币挖矿经济

过去没有任何加密货币提供挖掘迷因币的生态系统，特别是那些使用权益证明共识机制的币种。但Pepenode通过其游戏化协议使之成为可能。

其挖矿方法本质上是一个游戏，其中底层机制未被揭示，但表面上看起来像是挖矿。这足以吸引那些想要尝试挖矿想法但没有时间处理相关技术复杂性的初学者。

Pepe主题

虽然Pepenode尝试做的大部分内容都围绕其挖矿游戏，但它也以独特方式关注类似Pepe的形象。一个手持镐头的矮小Pepe矿工，给这种加密货币带来了冒险的吸引力，使其适合社交加密货币寻求者。

高度专注的营销

从NewsBTC到CoinSpeaker的多家出版物都对Pepenode的挖矿方面给予了积极评价。他们都认同Pepenode具有价值。这为项目提供了营销推动力，积累了比现有更多的追随者。

"全球首创"叙事

Pepenode的叙事也使其脱颖而出。通过将自己确立为全球首个"挖矿赚钱"迷因币，它为用户提供了独特体验。对那些厌倦了相同旧迷因和过度承诺但表现不佳的用例的投资者来说，他们可能在Pepenode的生态系统中找到有价值的东西。

结论：Pepenode是今年的良好加密货币选择

围绕"挖矿赚钱"迷因币体验的迷因、用例和独特叙事使Pepenode成为2025年"现在最佳加密货币购买"名单的热门竞争者。其吸引力从项目筹集超过80万美元，接近100万美元的事实中可见一斑。

通过质押，用户从生态系统获得额外奖励，而预售投资者获得更好的挖矿设备的事实意味着Pepenode可能获得足够动力，一旦在加密货币交易所上线，就能带来5倍，甚至100倍的提升。

那些想要探索该平台并了解更多信息的人应该使用下面的链接访问官方网站。

本文由我们的商业合作伙伴之一提供，不代表Cryptonomist的观点。请注意，我们的商业合作伙伴可能使用联盟计划通过本文中的链接产生收入。