PEPE ($PEPE) 在社交活动方面领先顶级 MEME 项目

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:00
LunarCrush，一个为加密货币和Web3项目提供实时指标的知名平台，已发布了基于过去24小时社交活动的前10名迷因项目排名列表。PEPE ($PEPE) 在社交活动方面领先于其他顶级迷因币。从根本上说，社交活动包括与帖子的互动和对帖子的互动。

根据LunarCrush上过去24小时的记录，PEPE ($PEPE) 以35.6K互动帖子和5.8M基于互动的帖子领先。可以看出，$PEPE在互动帖子方面领先于其同期项目狗狗币($DOGE)，后者分别有35.5K互动帖子和4.3M互动，差距仅为0.1K。Phoenix通过其官方X账号发布了这一消息。

$TRUMP、$PUMP和$APE争夺关注度

OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) 和PUMP.fun ($PUMP) 正在激烈竞争，分别拥有26.9K和20.2K互动帖子，以及4.3M和6.6M互动。这种接近度显示了这两个基于不同平台社交活动的AI项目之间的激烈竞争。

此外，ApeCoin ($APE) 显示有15.0K互动帖子和977.5K互动，而Shiba Inu ($SHIB) 则以12.1K互动帖子和1.3M互动维持生存。另外，Pudgy Penguins ($PENGU) 也在努力维持，拥有8.1K互动帖子和1.8M通过社交活动的互动。

FARTCOIN在互动竞赛中略微领先于GIGA

FARTCOIN ($FARTCOIN) 显示有7.0K互动帖子和22.9M互动。同样，Gigachad ($GIGA) 也显示有6.6K互动帖子和7.5M互动。这种微小的差距表明它们非常接近，互动帖子仅相差0.4K。

根据顶级迷因项目的排名，Bonk ($BONK) 位于此列表的末尾，拥有653.0互动帖子，并通过社交活动维持着1.0M互动。这些数值显示了这些迷因币在加密世界中的地位和用户参与度。

来源：https://blockchainreporter.net/pepe-pepe-leads-top-meme-projects-by-social-activity/

