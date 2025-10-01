交易所DEX+
Pepe Coin 价格预测：Remittix 能否为早期支持者带来比 PEPE 在 2022 年更高的回报

作者：Coindoo
2025/10/01 05:15
Pepe
PEPE$0.00000614+0.98%
GAINS
GAINS$0.01698-0.41%

但在早期突破之后，许多人都在思考PEPE是否还能带来显著的上涨空间，或者那个稍纵即逝的机会已经过去了。

最新的Pepe Coin价格预测显示适度增长，这主要受市场情绪和其他迷因代币资金轮转的推动。与此同时，早期投资者正转向Remittix (RTX)，这是一种结合了实际效用和初创级增长的PayFi代币。

Pepe Coin价格预测：整合后的温和上涨

Pepe Coin价格在$0.00000931附近交易，虽然低于2023年的峰值，但在长期整合阶段后仍然保持稳定。技术分析师确定在$0.00000090附近有强劲支撑，而在$0.0000013处有阻力，这些价位已经构成了数月来的交易区间。

在短期内，大多数Pepe Coin价格预测预期横盘整理，除非新一波迷因投机浪潮来袭。要突破更高，PEPE可能需要新的流动性和更强的交易所资金流入，分析师表示这在下一次比特币主导的反弹中是可能的。向$0.0000018攀升是可行的，但要重返历史高点将需要另一个病毒式催化剂。

显而易见的是，轻松获利的时代已经过去。PEPE的早期投资者在2022-2023年间看到了历史性的100倍回报，但现在这个代币的表现更像是一个中等市值的迷因资产，而非一飞冲天的项目。其长期发展路径取决于持续的参与度，而不仅仅是炒作。

尽管如此，凭借数百万持有者和活跃的在线存在，Pepe Coin仍然是投机交易者的热门选择。

Remittix：实际效用、创纪录融资和早期奖励

随着迷因代币趋于稳定，Remittix (RTX)凭借真实用例和强大的投资者支持进入聚光灯下。它构建在以太坊上，使用户能够直接将加密货币发送到全球银行账户，完成实时外汇兑换，无需中心化交易所。这种实用的方法帮助Remittix筹集了超过2680万美元，使其成为2025年最成功的发布项目之一。

通过其15%的USDT推荐计划，项目势头也在增强，该计划通过项目仪表板每日奖励用户。结合正在运行的测试版钱包和完整的CertiK验证，Remittix正成为长期采用潜力最佳加密货币之一，引人注目。

为什么Remittix备受关注：

  • 预售超过2680万美元，反映了巨大的社区需求
  • 15%的USDT推荐计划，即时奖励参与者
  • 钱包测试版已上线，为用户提供实际的PayFi体验
  • 经CertiK验证，并在Skynet上排名第一的预发布代币
  • 解决实际支付挑战，连接加密货币和银行转账

对于比较上涨潜力的投资者来说，分析师认为早期Remittix (RTX)买家可能会看到比后期Pepe Coin持有者更大的百分比收益，仅仅因为Remittix仍处于增长阶段。

Pepe Coin价格预测趋于平稳，而Remittix突破2680万美元

Pepe Coin价格预测表明稳定性，但与其突破年相比，火花有限。它仍然是迷因领域的强势名称，只是不再是曾经的100倍火箭。相比之下，Remittix提供了不同的东西：一个实时产品、经过审计的信任和快速增长的用户群。

对于那些寻求具有现实世界影响的早期阶段接触的人来说，RTX正在成为2025年最引人注目的投资之一。

通过查看以下项目，探索Remittix的PayFi未来：

网站：https://remittix.io/

社交媒体：https://linktr.ee/remittix

25万美元赠品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章《Pepe Coin价格预测：Remittix能否为早期支持者带来比PEPE在2022年更高的收益》首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

