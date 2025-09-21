交易所DEX+
Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE): 为何LILPEPE在2025年占据优势

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
pepe-frog LILPEPE 31531 1

迷因币继续在加密货币市场吸引关注，但并非所有迷因币都是相同的。Pepe Coin已经成为一个熟悉的面孔有一段时间了，而Little Pepe则迅速崛起成为一个拥有自己创新优势的强劲竞争者。在撰写本文时，Pepe Coin (PEPE)的价格约为$0.00001210，市值为44亿美元。同时，Little Pepe (LILPEPE)正处于预售的第13阶段，售价为$0.0022，从早期阶段的$0.0010开始攀升。这一进展意味着早期投资者已经获得了120%的收益，而进入当前阶段的投资者在官方以$0.0030上市前仍有约36.36%的收益潜力。这种增长空间，加上其特性和社区活力，是许多人相信LILPEPE在2025年底前可能飙升高达3,938%的原因。

Little Pepe (LILPEPE)：崛起的挑战者

Little Pepe以不同的方式吸引投资者。它建立在运行于以太坊上的新一代Layer 2解决方案上，提供超低费用、快速交易终结性和零交易税。在撰写本文时，LILPEPE正处于预售的第13阶段，售价为$0.0022，已经筹集了$25,549,047，目标为$28,775,000，预售分配的172.5亿代币中已售出157亿。这种结构化的预售模式已经在奖励早期参与者。第一阶段的投资者已经获得了超过120%的收益，即使是当前的买家，一旦代币以$0.0030上市，也有望获得约36.36%的利润。这表明LILPEPE为其社区创造了切实的先行者优势，这是许多迷因币无法提供的。

社区势头和市场关注

最引人注目的信号之一是LILPEPE在在线搜索和趋势量方面超过了其他迷因币。在今年6月至8月期间，LILPEPE在ChatGPT 5迷因币问题量指数上达到了100的峰值，超过了PEPE、Dogecoin和Shiba Inu。

chart15135 1

为了增强这一势头，LILPEPE推出了$777,000的赠品活动，同时还有一个超级赠品活动，为第12至第17阶段的顶级预售买家提供超过15 ETH的奖励。这些举措加强了社区联系，并在零售投资者寻找新鲜、令人兴奋的项目时激励积极参与。

LILPEPE 31531 2 LILPEPE 31531 1

为什么LILPEPE可能在2025年占据优势

比较PEPE和LILPEPE揭示了潜力的明显差异。PEPE已经实现了巨大的市值增长，但现在面临着在没有明确技术创新的情况下维持价值的艰巨任务。另一方面，LILPEPE仍处于早期阶段，价格实惠，技术上更加灵活。其Layer 2框架、免税交易和社区驱动增长使其更有可能带来更高的收益。这就是为什么许多投资者相信LILPEPE可能在年底前实际上表现优于PEPE的原因。虽然PEPE可能继续作为一个受欢迎的老牌币种，但最大的收益往往来自于年轻的挑战者。早期支持者已经使他们的资金翻倍，而当前买家在上市前有望获得近36%的上涨空间，LILPEPE成为更强劲的选择。

最终思考

在撰写本文时，Pepe Coin的交易价格为$0.00001210。但Little Pepe在预售第13阶段以$0.0022的价格出售，代表了一个新的机会，具有以社区为中心的方法、更快的技术和透明的增长里程碑。早期投资者已经获得了120%的收益，新买家仍然能够获得潜在的36.36%的收益，很容易理解为什么人们称LILPEPE为本轮周期中最有前途的迷因币之一。LILPEPE在2025年底前可能飙升高达3,938%。不要错过下一次迷因币革命。加入Telegram群组，或在Little Pepe官方网站上了解更多信息。

有关Little Pepe (LILPEPE)的更多信息，请访问以下链接：

网站： https://littlepepe.com

白皮书： https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram： https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X： https://x.com/littlepepetoken

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

