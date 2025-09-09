Paolo Ardoino驳斥Tether出售BTC购买黄金的说法

Tether首席执行官Paolo Ardoino驳斥了该稳定币公司为购买黄金而抛售其比特币持有量的说法。

Ardoino在周日发布在X上的帖子中表示，作为全球最大稳定币USDT的发行方，Tether"没有出售任何比特币"。

Tether首席执行官是在回应YouTuber Clive Thompson的说法，后者称该公司储备的第二季度证明数据显示，比特币持有量从第一季度的92,650 BTC下降到了83,274。

比特币技术公司JAN3的首席执行官Samson Mow回应了Thompson的帖子，指出Tether已将近20,000 BTC发送给比特币财库公司Twenty One Capital (XXI)，而Tether是该公司的主要股东。

"正确，"Ardoino回应Mow的帖子说。"正如Samson在下面所说，[Tether]将其部分储备投入到XXI。"

"虽然世界继续变得更加黑暗，但Tether将继续将其部分利润投资于比特币、黄金和土地等安全资产，"Ardoino补充道。

Tether已持有价值87亿美元的金条，据报道，该公司计划投资于开采这种贵金属。