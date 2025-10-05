交易所DEX+
Ozak AI的350万美元融资证明投资者在0.012美元入场价格上的强烈信心——对代币持有者意味着什么的完整分析

作者：Blockchainreporter
2025/10/05 17:10
blockchain main

Ozak AI的预售已筹集了354万美元，以目前0.012美元的入场价售出了9.28亿个代币。下一阶段将价格提高至0.014美元，长期目标为1美元。这笔早期资金数额证明了对$OZ代币的高需求。对代币持有者而言，这意味着拥有市场信任和一个将代币价值与平台采用相结合的路线图。

投资者信心由平台实用性支撑

根据Ozak AI的文档，该项目于2024年推出，旨在为金融市场提供实时预测智能。它结合了机器学习模型和去中心化技术，使用户能够以低延迟行动于洞察。Ozak流网络(OSN)实时使用市场数据，信息通过去中心化物理基础设施网络安全分发。

投资者认识到这种组合是增长的基础。预测代理允许用户无需编码创建自定义AI模型，扩大了可访问性。通过EigenLayer验证确保数据完整性和Arbitrum Orbit支持高效执行，该系统设计为可扩展。351万美元的增长意味着用户将这些技术优势视为代币实用性和长期采用的推动因素。

代币经济学和合作伙伴关系的影响

生态系统运行在OZ代币上，供应总量为100亿。分配包括30%预售、30%社区、20%储备和10%团队及流动性。代币用于预测代理定制、交易、治理和奖励。这意味着随着使用增加会产生持续需求。

最近与Pyth网络的集成增加了更多实用性。Pyth拥有超过1,600个实时价格源，跨越100多个区块链，更新速度低于一秒。通过将Pyth数据嵌入Ozak AI的预测代理，平台可以提供更精确的预测和更快的风险评估。对代币持有者而言，这种合作通过将$OZ与高保真的真实世界市场数据联系起来，增强了价值主张。

筹资对代币持有者的意义

在0.012美元成功筹资显示了早期阶段投资者的严肃信心。随着下一个价格增长设定为0.014美元，参与者已经看到了即时价值进展。长期来看，1美元的目标反映了对采用增长和扩展实用性的期望。结构化的代币经济学、去中心化基础设施和实时数据集成为$OZ代币提供了多种用例。

结论

Ozak AI预售中筹集的354万美元是投资者在0.012美元水平信任的直接指标。对代币持有者而言，这指向了早期势头、上升的价格路径以及$OZ作为可扩展金融智能生态系统引擎的角色。通过与Pyth网络等合作伙伴关系和以实用性为中心的路线图，Ozak AI将投资者信心与切实的平台增长联系起来。

欲了解更多关于Ozak AI的信息，请访问以下链接：

网站：https://ozak.ai/ 

Twitter/X：https://x.com/OzakAGI 

Telegram：https://t.me/OzakAGI 

