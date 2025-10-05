交易所DEX+
Ozak AI 和 BlockDAG 为引起轰动而挣扎，而 Pepeto 预售作为真正的迷因王爆炸性增长

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:51

赞助帖文*

预售市场变得拥挤，但一些名字正在脱颖而出成为领导者。Ozak AI在宣布新合作伙伴关系的同时已获得260万美元。BlockchainFX已突破700万美元，凭借其一体化金融应用程序和预售Visa卡赢得关注。Pepeto已突破680万美元，拥有224%的APY质押和已在使用的演示交易所。同时，BlockDAG让所有人感到惊讶，筹集了近4.1亿美元，并在启动前迎来了数百万矿工。

Ozak AI：通过DePIN和AI获得早期收益

那些以0.01美元加入Ozak AI的人已经领先，因为代币价格在每轮中都在上涨。每个新阶段都会推高价格，使早期购买转化为更强的潜在回报。

其推介超越了空谈。Ozak AI将预测性AI工具与去中心化物理基础设施(DePIN)和建立在Ozak Stream Network上的自动化相结合。这种融合为其增长提供了真实基础。

尽管如此，Pepeto通过将迷因能量与可见技术相结合而脱颖而出。其演示交易所现已上线，预售入场价仅为0.000000156美元，Pepeto提供了Ozak更高级别无法提供的准入机会。

BlockchainFX随着需求增长突破700万美元

BlockchainFX已筹集超过700万美元，代币从0.022美元起步，计划以0.05美元上市。这种内置的价格跳跃正在推动强劲的预售需求。

该项目的目标是成为连接加密货币、股票、外汇和ETF的超级应用。此外，其Visa卡支持超过20种代币，并允许用户直接消费质押奖励。

Pepeto因不同原因吸引人。凭借病毒式传播、224%的APY质押和低于百万分之一美元的预售价格，其上升空间比BlockchainFX更传统的金融路线更为明显。

Pepeto：由真实产品支持的迷因力量

Pepeto正在早期证明自己。预售已超过680万美元，代币价格为0.000000156美元。其PepetoSwap交易所已经以演示形式运行，准备在2026年上市迷因项目。

投资者正以224%的APY进行质押，在上市前积累持有量。这个故事也很有分量：Pepe和Pepeto共享420万亿的最大供应量，但Pepeto代表技术和机遇。传言将其与Pepe的过去团队联系起来，增加了更多热度。如果Pepeto达到Pepe价格的一小部分，今天的买家可能会看到代际回报。

BlockDAG在矿工激增中记录4.1亿美元

BlockDAG已远超预期。在主网上线前，超过300万用户通过X1应用程序进行挖矿，使采用率日复一日地可衡量。

以0.001美元启动，BlockDAG已售出262亿代币，筹集了近4.1亿美元，并获得了31.2万持有者。代币现在价格为0.0013美元，当它们以0.05美元上市时，ROI预计超过3,700%。硬件矿工也在推动增长。

BlockDAG规模庞大，但Pepeto在速度和文化上闪耀。凭借迷因驱动的增长、质押和最低的入场点之一，Pepeto的零售吸引力给它带来了不同的优势。

最后的话：Pepeto正成为黑马

Ozak AI在AI领域展示实力，BlockchainFX正朝着金融超级应用发展，而BlockDAG创下了历史性的预售数字。但Pepeto将迷因文化与实用性、质押和非常低的入场成本相结合。

凭借与Pepe相同的供应量、运行中的演示交易所和独特的故事，Pepeto已经被与Shiba Inu、Dogecoin和Pepe并列讨论。如果它接近它们的价格水平，今天以0.000000156美元的入场可能会转变为创造加密货币历史的回报。

*本文为付费文章。Cryptonomist未撰写本文或测试该平台。

来源：https://en.cryptonomist.ch/2025/10/05/ozak-ai-blockdag-struggles-buzz/

