Ovid Therapeutics Inc. (OVID) 股票：因8100万美元初始资金飙升，PIPE可能达到1.75亿美元

Ovid强劲反弹，8100万美元PIPE为未来9400万美元解锁铺路。

Ovid Therapeutics Inc.开盘时出现强劲反弹，一度攀升至2.10美元以上，随后稳定在约1.70美元。在重大融资公告的推动下，股价仍保持了3.7%的稳健日涨幅。

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

该公司确认了一项私募融资交易，初始收益为8100万美元，潜在总额可达1.75亿美元。

获得8100万美元初始PIPE融资，顶级资产管理公司支持

Ovid Therapeutics签订了一项证券购买协议，用于私募投资公开股权(PIPE)交易。预计将于2025年10月6日或前后完成的初始交割，预计将带来8100万美元的总收益。这些资金将支持Ovid的当前运营计划和临床开发管线直至2028年。

一大批知名资产管理公司加入了此轮融资。新参与者包括Janus Henderson、RA Capital和Blue Owl Healthcare Opportunities等。现有支持者如ADAR1 Capital Management和Affinity Healthcare Fund也在此轮融资中回归。

每位投资者将获得B系列无投票权可转换优先股以及随附的A系列和B系列认股权证。这些证券结构设计用于未来转换和行使，随着时间推移解锁额外资本。该要约免于注册，并将按照SEC条款进行转售注册流程。

认股权证转换可能带来额外9400万美元收益

PIPE结构包括57,722股B系列优先股，每股可转换为1,000股普通股。与这些股份一起，投资者获得A系列和B系列认股权证，在股东批准后可行使。这些组合工具可能转换为1.25亿股普通股。

一旦公司为OV4071提交研究性新药申请或其国外同等申请，A系列认股权证即可行使。B系列认股权证期限更长，将于2030年到期，并包含基于股价里程碑的强制行使条款。每份认股权证的行使价格为每股1.40美元。

如果所有条件都满足且认股权证全部以现金行使，Ovid可能额外获得9430万美元。这将使融资的总收益达到1.75亿美元。Ovid计划将这些资金用于研发、公司成本和营运资金。

股价对融资消息和长期前景作出反应

OVID股价在早盘交易中大幅跳升，随后略有回落。价格最终稳定在约1.70美元，但保持了显著的日涨幅。获得的资本和长期资金共同提振了市场情绪。

市场对融资的规模和结构作出了反应，反映了对Ovid长期发展战略的信心。投资者认可了来自知名金融机构的支持，这表明了强大的机构信心。这项PIPE交易使Ovid获得了延伸至2028年的融资灵活性。

TD Cowen、Leerink Partners和Oppenheimer & Co.担任此次发行的配售代理。公司确认将根据美国证券法提交证券转售注册申请。该交易不包括公开招揽，并根据监管豁免仅限于合格买家。

