Ordinals 领导者威胁分叉比特币核心以避免审查

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
Omnity Network
OCT$0.06674-14.00%
RISE
RISE$0.008087-3.68%
Moonveil
MORE$0.004704-8.80%
COM
COM$0.006428+3.64%
Core DAO
CORE$0.2163-0.41%

一名比特币序数（Bitcoin Ordinals）开发者威胁称，如果开发者试图审查网络上的序数、符文（Runes）和其他非金融交易，他将资助开发比特币核心（Bitcoin Core）的开源分叉。

周六，《序数秀》（The Ordinal Show）主持人莱昂尼达斯（Leonidas）在X上发表的公开信，正值比特币社区成员之间就比特币节点验证者是否应优先处理点对点金融交易并审查——或至少忽略——大型数据交易（如图片、视频或文档）的争论中，批评者称这些为垃圾信息。

莱昂尼达斯警告这是一个"危险的先例"，并表示任何收紧政策规则或审查序数和符文交易的行为都将触发"决定性行动"。

来源：莱昂尼达斯

他的评论是针对Blockstream首席执行官亚当·巴克（Adam Back）的言论，后者是众多认为这些交易是垃圾信息且"在时间链中没有立足之地"的比特币支持者之一。

比特币核心 vs 比特币结（Bitcoin Knots） 

作为比特币核心的替代品，比特币结在过去一年中越来越受欢迎。它从2024年3月的67个节点增长到今天超过4,380个，占网络的18%以上。 

这一增长发生在比特币核心v30版本发布之前，该版本计划于10月30日发布，将取消OP_RETURN功能的80字节限制，允许在链上存储更多媒体文件。

莱昂尼达斯的信源于对他们可能推翻这一更新的担忧。

相关：比特币网络挖矿难度攀升至历史新高

支持巴克的人包括Ocean Mining创始人卢克·达什尔（Luke Dashjr）和中本聪行动基金（Satoshi Action Fund）首席执行官丹尼斯·波特（Dennis Porter）。

来自序数、符文的比特币费用可能留住矿工

莱昂尼达斯辩称，序数和符文生态系统已贡献超过5亿美元的交易费用，增强了比特币的安全性——随着比特币挖矿区块补贴每四年左右减半一次，这已成为日益关注的问题。

他补充说，他已与代表比特币超过50%算力的矿工交谈，他们表示只要费用具有竞争力，他们将继续接受任何交易。 

序数活动一直不可预测

然而，依赖序数交易费用已被证明是困难的，活动显示出明显的季节性。

根据Dune Analytics数据显示，8月31日，比特币矿工从序数中仅获得3,060美元——这只是2023年12月16日创下的日记录999万美元的一小部分。

即使在2025年，最强劲的日总额甚至还没有突破100万美元，这表明序数不再像以前那样占用大量区块空间。

杂志：比特币长期安全预算问题：迫在眉睫的危机还是恐慌？

来源：https://cointelegraph.com/news/ordinals-leader-threatens-bitcoin-core-fork?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

