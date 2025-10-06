OpenMind在硅谷峰会上首次亮相OM1人工智能平台

要点： 由OpenMind首席技术官领导的专注于人工智能区块链整合的主要活动。

OM1平台的推出使机器人适应性成为可能。

峰会为全球人工智能和加密货币领导者提供了交流机会。

OpenMind首席技术官陈博远在2025年10月5日的硅谷101 x RootData峰会上发布了OM1人工智能平台，该平台整合区块链技术以实现机器人可追溯性。

OM1平台的推出标志着人工智能与加密货币融合的变革性一步，尽管对区块链市场的即时财务影响尚不明显。

OM1平台发布：人工智能与区块链整合的飞跃

OpenMind首席技术官陈博远在硅谷101 x RootData峰会上展示了OM1平台，旨在整合人工智能和区块链技术。OM1的架构支持人工智能代理在多样化环境中运行，使开发者能够以数字或物理形式进行部署。

OM1的推出将通过增强适应性和可追溯性来改变各行业的人工智能应用。正如陈博远所述，"我们很高兴推出OM1平台，它代表了人工智能代理如何与区块链技术整合以提高可追溯性和实现无缝支付的重大飞跃。"来源。区块链服务作为强大支付和记录保存系统的基础，打造了一个无缝的经济模式。

来自知名组织的行业领导者和投资者参加了此次活动，包括来自NVIDIA和Founders Fund的代表。该平台可能会吸引更广泛的参与，尽管即时的财务参与或市场效应尚不明显。NVIDIA和Founders Fund

对人工智能和区块链行业的长期影响

你知道吗？硅谷101 x RootData峰会与过去的活动相似，促进了跨行业创新，但通常只有在宣布重大资金或合作伙伴关系时才会对市场产生渐进影响。

截至2025年10月5日22:55 UTC，Ethereum (ETH)的价格为$4,510.96，市值为$544.49亿，市场占有率为12.98%。根据CoinMarketCap数据，ETH的表现显示24小时上涨0.46%，90天内增长77.93%。ETH的表现

Ethereum(ETH)，日线图，2025年10月5日22:55 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队的见解表明，将区块链与像OM1这样的人工智能平台整合可能会刺激自主产业的进步。虽然即时市场影响尚未量化，但长期技术协同效应有可能带来重大的经济和基础设施转变。