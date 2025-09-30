交易所DEX+
OpenAI烧掉25亿美元现金，在半年巨额亏损后寻求300亿美元融资

作者：Coincentral
2025/09/30 23:09
摘要；

  • OpenAI 在2025年上半年产生了43亿美元收入，但由于高支出而遭受135亿美元净亏损。
  • 研发消耗了67亿美元，而销售和股票补偿与去年相比几乎翻了一番。
  • 该公司烧掉了25亿美元现金，向微软支付了20%的收入，并正寻求300亿美元新资金。
  • 长期预测显示，随着OpenAI构建芯片、数据中心和扩大合作伙伴关系，到2029年将烧掉1150亿美元现金。

OpenAI公布了2025年上半年令人瞠目的数据。这家人工智能巨头报告收入43亿美元，但同期结束时净亏损高达135亿美元。

这一数字的一半以上与可转换权益的重新计量有关，这是一项技术性会计操作，进一步扩大了其亏损。

成本上升超过收入增长

虽然收入在增长，但支出增长更快。研发仍然是单一最大支出，在六个月期间消耗了67亿美元，因为公司继续扩展其AI能力。

销售和营销也飙升至20亿美元，几乎是2024年全年支出总额的两倍。此外，与去年同期相比，基于股票的薪酬几乎翻了一番，达到25亿美元。

总体而言，运营亏损膨胀至78亿美元。对投资者最为警惕的是，公司承认在半年时间内烧掉了25亿美元现金。

微软、现金储备和新融资计划

OpenAI与微软的关系继续在其财务状况中发挥重要作用。根据收入分享安排，OpenAI 20%的收入直接流向这家科技巨头。

尽管亏损严重，但截至6月底，该公司仍持有175亿美元的现金和证券，这在很大程度上要归功于今年早些时候获得的100亿美元资金注入。到7月底，OpenAI已经在寻求额外300亿美元的新资本。

如果成功，这笔融资将有助于抵消其不断增加的支出，同时支持旨在扩大AI计算能力的雄心勃勃的基础设施项目。投资者对OpenAI的营利部门估值约5000亿美元，表明尽管存在财务挫折，但对其长期潜力仍持续有信心。

长期烧钱预测引发担忧

财务披露出现不久后有报道称，OpenAI预计到2029年将烧掉1150亿美元，比之前预测增加800亿美元。

该公司已成为全球最大的云计算能力租户之一，随着其ChatGPT平台在全球范围内的使用量激增，数据中心需求也在飙升。
仅在2025年，OpenAI预计支出将超过80亿美元，比今年早些时候的预测高出15亿美元。为了抑制这些不断膨胀的成本，该公司正在投资自己的硬件。据报道，OpenAI正与博通合作构建定制AI芯片，预计明年亮相，这些芯片将内部使用而非出售给客户。

同时，其合作伙伴关系正在扩大。与甲骨文的协议将提供4.5吉瓦的数据中心容量，这是由软银支持的更广泛的5000亿美元星门计划的一部分。Alphabet的谷歌云也加入了供应商名单，进一步多样化OpenAI的基础设施骨干。

这篇文章《OpenAI烧掉25亿美元现金，在巨额半年亏损后寻求300亿美元更多资金》首次发表于CoinCentral。

