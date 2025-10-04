OnePay应用程序与Zerohash合作为沃尔玛顾客推出加密货币交易

TLDR :

OnePay，由沃尔玛持有多数股权，正准备在今年在其金融应用程序上推出加密货币交易和托管服务。

该应用将整合比特币和以太币，由Zerohash提供支持，为用户提供更多支付和提现选项。

OnePay已经是一款排名靠前的金融应用，在苹果应用商店列表中超过了摩根大通、Robinhood和Chime。

客户将能够通过OnePay的移动银行 应用直接持有、转换和消费加密货币。

加密货币正在深入主流零售金融领域。沃尔玛的金融科技部门OnePay正准备将比特币和以太币引入其应用程序，据CNBC报道。

这个在美国用户中已经很受欢迎的平台，计划在年底前添加交易和托管功能。此更新正值传统银行和金融公司也在扩展数字资产服务。对OnePay来说，这一步与其打造一站式金融应用的推动相一致。

OnePay在金融应用中添加加密货币

CNBC 报道称，OnePay将允许用户在其移动应用程序中交易和存储比特币和以太币。该功能预计将在今年晚些时候推出，并由加密基础设施初创公司Zerohash提供技术支持。

用户将能够在应用内将加密货币转换为美元。这些资金随后可用于店内购物、支付账单或充值卡余额。该公司尚未公开评论发布时间表，但知情人士已确认了这些计划。

OnePay由沃尔玛和风险投资公司Ribbit Capital于2021年成立。自推出以来，该公司已扩展到储蓄账户、点对点转账、借记卡和信用卡，以及先买后付服务。

添加加密货币符合其创建美国版数字金融"超级应用"的目标。

对沃尔玛来说，该应用的分销优势显而易见。OnePay直接集成到美国沃尔玛门店的结账流程中，这一点使其与每周1.5亿购物者相连。

与Zerohash的加密货币交易合作

加密货币功能正与Zerohash合作开发，这是一家总部位于芝加哥的专业公司，提供加密货币结算和托管服务。

Zerohash最近从包括摩根士丹利和Interactive Brokers在内的投资者那里筹集了1.04亿美元。这轮融资使该公司成为银行和金融科技公司扩展加密货币业务的合作伙伴。

通过与Zerohash合作，OnePay将不需要构建自己的加密货币基础设施。相反，它可以接入一个已经为经纪商和金融机构提供服务的现有平台。

消息人士告诉CNBC，这种合作旨在简化比特币和以太币支持的推出。

OnePay的移动应用程序迅速获得了关注。它目前在苹果免费金融应用排行榜上排名第5，领先于摩根大通、Robinhood和Chime等主要竞争对手。

几乎所有排名更高的金融应用，包括Cash App、PayPal和Venmo，都已提供加密货币功能。

分析师表示，这种整合为OnePay在数字银行业务中提供了竞争优势。已经使用该应用进行储蓄或支付的客户可能会发现加密货币是一种自然的扩展。该公司庞大的零售渠道和不断增长的用户群可能有助于在功能上线后加速采用。

OnePay应用程序借助Zerohash为沃尔玛客户推出加密货币交易的文章首次发表于Blockonomi。