OCC 特许竞赛升温：Coinbase 加入 Circle、Paxos 和 Ripple 行列

作者：Coincentral
2025/10/04 10:24

摘要

  • Coinbase、Circle、Ripple 和 Paxos 竞争 OCC 信托以扩大全国规模
  • 加密巨头加入 OCC 特许竞赛以简化全国合规
  • Coinbase 与 Circle、Ripple 和 Paxos 一起加入 OCC 信托特许竞争
  • OCC 信托特许成为加密货币全国扩张的关键战场
  • OCC 特许竞赛升温，加密公司瞄准联邦合法性

Coinbase 已正式向美国货币监理署（OCC）申请国家信托公司特许。这标志着其加强监管监督和扩大机构服务的关键一步。OCC 信托特许将补充其现有的纽约 BitLicense，并简化未来产品的合规流程。

该公司运营着全球最大的加密货币交易所之一，并寻求巩固其在数字资产托管方面的角色。通过这一特许，Coinbase 旨在加速产品开发，同时确保机构客户获得可信赖的服务。该公司强调，它并非进入传统银行业务，而是寻求监管明确性以支持其创新管道。

Coinbase 相信 OCC 信托特许将简化其多州合规模式，并实现更快的服务推出。这一申请代表了支持加密经济与传统金融长期整合的战略步骤。通过寻求这种联邦监督，Coinbase 加入了越来越多瞄准全国覆盖和更清晰运营指南的数字资产公司行列。

Circle 通过 OCC 信托特许申请扩大监管足迹

USDC 稳定币发行方 Circle 也在今年早些时候申请了 OCC 信托特许。此举符合其获得超越纽约州监管框架的更广泛联邦监督的战略。通过这样做，Circle 期望为托管和支付服务解锁全国性能力。

该公司继续发展其代币化资产生态系统，并稳步深化与金融机构的合作伙伴关系。Circle 认为 OCC 信托特许为在一致规则下加速这些合作伙伴关系提供了明确路径。它将这一特许视为提高运营弹性和合规效率的工具。

获得特许将使 Circle 能够直接持有客户储备并按照联邦指南提供信托服务。这也将减少对分散的州级制度的依赖。这一国家许可对于在金融科技和传统银行渠道中扩大 USDC 采用可能至关重要。

Ripple 在监管转变中追求全国扩张

Ripple 加入 OCC 信托特许竞赛，同时推进其 RLUSD 稳定币和跨境结算基础设施。它旨在利用该许可在各司法管辖区标准化监督并建立监管信心。有了特许，Ripple 可以直接管理数字资产和储备，提高其运营灵活性。

Ripple 已经拥有多个州许可证和全球支付合作伙伴。然而，国家特许将使其能够更快地在美国扩展支付服务。它认为这条联邦路线对推动其基于区块链产品的机构使用至关重要。

今年，Ripple 强调了法律明确性和稳定币监管的重要性。它旨在将 RLUSD 定位于完全合规的环境中。OCC 信托特许作为其长期美国战略的监管锚点，符合该路线图。

Paxos 在联邦监督下推进代币化努力

稳定币如 PYUSD 和 PAXG 的发行方 Paxos 也在申请 OCC 信托特许。该申请将其权限从 NYDFS 框架扩展到国家层面。Paxos 旨在利用该特许提高发行代币化资产和扩展托管服务的效率。

通过获得 OCC 信托特许，Paxos 将简化合规并减少各州的运营延迟。这将增强机构合作伙伴的信心，并促进与传统金融网络的整合。Paxos 已表示在此过程中将与监管机构密切合作。

该特许还将使 Paxos 能够在单一、可信的联邦制度下运营。这为代币化领域的更广泛创新和竞争定位创造了空间。随着稳定币采用的增长，Paxos 寻求这种国家认可以安全透明地领导。

在数字资产公司中，目前只有 Anchorage Digital 持有 OCC 信托特许。该公司在 2021 年经过大量合规投资和监管合作后获得了这一地位。其成功证明了这条路径对加密原生公司的可行性。

 

 

文章"OCC 特许竞赛升温：Coinbase 加入 Circle、Paxos 和 Ripple"首次发表于 CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

