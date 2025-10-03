交易所DEX+
TLDR 野村证券子公司Laser Digital寻求批准在日本提供加密货币交易服务。Laser Digital旨在扩大其在快速增长的日本市场中的机构客户基础。日本加密货币市场的交易价值显著增加，今年达到2300亿美元。这一扩张发生在日本国内外支持性政策的背景下，特别是[...] 这篇文章《野村证券的Laser Digital计划在日本市场扩展加密货币交易》首次发表于CoinCentral。

野村的Laser Digital计划在日本市场扩展加密货币交易

作者：Coincentral
2025/10/03 20:58

摘要

  • 野村证券子公司Laser Digital寻求批准在日本提供加密货币交易服务。
  • Laser Digital旨在扩大其在快速增长的日本市场中的机构客户群。
  • 日本加密货币市场交易价值显著增长，今年达到2300亿美元。
  • 这一扩张发生在日本国内外支持性政策的背景下，尤其是在美国。
  • Laser Digital此前已在迪拜获得完整的加密货币业务许可证，并于2023年在日本成立了子公司。

野村控股通过其子公司Laser Digital Holdings旨在扩大其在日本数字资产市场的存在。总部位于瑞士的Laser正在寻求日本金融服务厅(FSA)的批准，以向机构客户提供交易服务。此举正值日本加密货币市场经历快速增长。

Laser的申请反映了对日本加密货币生态系统的信心

Laser Digital Holdings正与日本金融服务厅就获取提供数字资产交易服务的许可证进行谈判。首席执行官Jez Mohideen确认公司正与该机构进行预咨询讨论。"这一申请反映了我们对日本不断发展的数字资产生态系统的信心，"Mohideen表示。这一发展与日本对数字资产日益增长的兴趣相符，因为加密货币市场正在飙升。

Laser的计划反映了日本金融领域的更广泛趋势。该国的加密货币交易市场今年呈现出令人印象深刻的增长。根据日本虚拟和加密资产交易协会的数据，今年前七个月市场交易价值翻了一番，达到33.7万亿日元(2300亿美元)。

野村的Laser在日本扩展加密货币服务

日本不断扩大的加密货币市场得益于国内外的支持性政策。税收法规和加密货币基金规则的变化预计将进一步推动该行业发展。美国的政策也为数字资产周围的全球势头做出了贡献。

日本加密货币市场的增长已引起关注。大和证券最近宣布，其181家零售分行的客户现在可以使用Bitcoin和Ether作为贷款抵押品。这些变化突显了数字资产在日本传统金融服务中的日益融合。

野村于2022年推出Laser Digital Holdings，提供包括资产管理和风险投资在内的各种服务。2023年，Laser在迪拜获得了完整的加密货币业务许可证，并在日本成立了子公司。如果Laser的申请获得批准，它计划向日本的加密货币公司和传统金融机构提供经纪交易服务。

尽管有这些雄心壮志，Laser的表现面临挑战。野村今年早些时候报告在欧洲出现季度亏损，部分原因是Laser表现不佳。然而，首席执行官Jez Mohideen对公司的未来保持乐观。"我们预期未来会盈利，尽管可能比最初预期的时间更长，"Mohideen补充道。

这篇文章《野村的Laser Digital计划在日本市场扩展加密货币交易》首次发表于CoinCentral。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

