野村控股正准备深化其在日本数字资产市场的存在，随着加密货币活动激增，其全资子公司Laser Digital Holdings正寻求许可证以向机构客户提供交易服务。 根据首席执行官Jez Mohideen的说法，总部位于瑞士的Laser正与日本金融服务厅进行预咨询谈判。 Mohideen告诉彭博社，这一申请反映了集团对该国数字资产生态系统的信心。 交易价值翻倍 投资者拥抱日本数字资产 日本的加密货币交易市场今年迅速扩张。日本虚拟和加密资产交易协会的数据显示，仅在前七个月，交易价值就翻了一番，达到33.7万亿日元，约2300亿美元。 国外支持性政策，特别是美国的政策，以及国内预期的变化，如减税和针对加密货币基金的新规则，推动了这一势头。 野村的举措正值加密货币在日本进一步融入主流金融服务之际。日本第二大券商大和证券本周宣布，其181家零售分行的客户现在可以使用Bitcoin和Ether作为抵押品借入日元。 日本政府税收和规则改革促进市场参与 野村于2022年推出Laser，提供从资产管理到风险投资的服务。该部门在2023年获得了迪拜的完整加密货币业务许可证，并在同年设立了日本子公司。 如果获得批准，Laser计划为传统金融机构和加密货币公司提供经纪交易服务，包括在日本运营的数字资产交易所。 行业观察人士表示，年轻投资者和机构参与者越来越多地将数字资产作为其投资组合的一部分，特别是随着政府采取措施减轻税收负担并完善规则。 日本市场因其增长速度也引起了全球关注。在截至2025年6月的12个月内，该国链上接收价值增长了120%，超过了韩国、印度和越南。这一增长得益于将更多代币视为投资工具的改革以及首个日元支持的稳定币发行者的许可。 全球机构关注日本快速发展的加密货币市场格局 然而，Laser的表现并非没有挑战。野村今年早些时候报告了欧洲季度亏损，部分原因与首席财务官森内浩之描述为"不太好"的该部门业绩有关。Mohideen最初预计Laser将在成立两年内实现盈利，尽管他后来警告说实现收支平衡可能需要更长时间。 即使有这些挫折，计划在日本扩张表明野村有意在这个快速发展并吸引全球金融机构的市场中巩固其角色。 对于监管机构而言，Laser等新参与者的到来突显了在促进创新的同时保持严格监管的平衡行为。

野村单位着眼于扩大日本加密货币交易准入：报告

作者：CryptoNews
2025/10/03 14:04

野村控股正准备深化其在日本数码资产市场的存在，随着加密货币活动激增，其全资子公司Laser Digital Holdings正寻求许可证以向机构客户提供交易服务。

据首席执行官Jez Mohideen表示，总部位于瑞士的Laser正与日本金融服务厅进行预咨询谈判。

Mohideen告诉彭博社，这项申请反映了集团对该国数码资产生态系统的信心。

随着投资者接受数码资产，日本交易价值翻倍

日本的加密货币交易市场今年迅速扩张。日本虚拟和加密资产交易协会的数据显示，仅在前七个月，交易价值就翻了一番，达到33.7万亿日元，约2300亿美元。

国外支持性政策，特别是在美国，以及国内预期的变化，如减税和针对加密货币基金的新规则，都推动了这一势头。

野村的举措正值加密货币在日本进一步融入主流金融服务之际。日本第二大券商大和证券本周宣布，其181家零售分行的客户现在可以使用Bitcoin和Ether作为抵押品借入日元。

日本政府在税收和规则上的改革促进市场参与

野村于2022年推出Laser，提供从资产管理到风险投资的服务。该部门在2023年获得了迪拜的完整加密货币业务许可证，并在同年设立了日本子公司。

如果获得批准，Laser计划为传统金融机构和加密货币公司提供经纪交易服务，包括在日本运营的数码资产交易所。

行业观察人士表示，年轻投资者和机构参与者越来越多地将数码资产作为其投资组合的一部分，特别是随着政府采取措施减轻税收负担并完善规则。

日本市场因其增长速度也引起了全球关注。在截至2025年6月的12个月内，该国链上接收价值增长了120%，超过了韩国、印度和越南。这一增长得益于将更多代币视为投资工具的改革以及首个日元支持的稳定币发行者的许可。

全球机构关注日本快速发展的加密货币市场格局

然而，Laser的表现并非没有挑战。野村今年早些时候报告了欧洲季度亏损，部分原因与首席财务官森内浩之描述为"不太好"的该部门业绩有关。Mohideen最初预计Laser将在成立两年内实现盈利，尽管他后来警告说收支平衡可能需要更长时间。

即使有这些挫折，计划扩展到日本表明了野村有意在这个快速发展并吸引全球金融机构的市场中巩固其角色。

对于监管机构而言，Laser等新参与者的到来突显了在促进创新的同时保持严格监督的平衡行为。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

