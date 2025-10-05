尼日利亚中央银行将与证券交易委员会起草新的加密货币法规

摘要

尼日利亚中央银行与证券交易委员会合作起草数字资产加密货币监管规定。

证券交易委员会准备在尼日利亚引入加密货币交易税收规则。

中央银行在2023年取消了加密货币禁令，标志着更开放的监管方式。

尼日利亚加密货币行业面临警察骚扰和法律不确定性等挑战。

尼日利亚中央银行(CBN)准备与尼日利亚证券交易委员会(SEC)合作，为数字资产创建监管框架。此举是该国寻求应对加密货币和区块链技术日益增长影响的一部分。尼日利亚中央银行行长Olayemi Cardoso在最近的一次讲座中透露了这一消息，并强调为加密货币行业建立明确指导方针的重要性。

中央银行与证券交易委员会合作

中央银行计划与证券交易委员会密切合作，制定全面的数字资产监管框架。Cardoso行长强调，这种合作将涵盖各种监管方面，确保对数字货币采取可持续的方法。

"我们正在深入合作，确保所有不同的监管机构能够促成关于数字货币的可持续流程，"他表示。目标是为加密货币创建一个既符合全球标准又能解决当地关切的强大监管环境。

这种合作旨在解决尼日利亚加密相关活动的增长问题，该国在数字资产领域已获得显著关注。虽然Cardoso承认加密资产在塑造未来金融政策方面的重要性，但他也指出它们的全面影响仍不明确。中央银行的重点是平衡创新与消费者保护和金融稳定的需求。

尼日利亚对加密货币监管立场的转变

尼日利亚对加密货币的态度在近年来有所演变。2021年，中央银行对为加密相关企业提供服务的金融机构实施了有争议的禁令。该银行将洗钱和恐怖主义融资担忧作为限制的主要原因。然而，这一禁令在2023年12月被解除，标志着向更灵活监管的转变。当时，中央银行发布了关于金融机构与虚拟资产服务提供商(VASPs)关系的指导方针。

禁令的解除为受监管的加密交易打开了大门，但挑战依然存在。尽管禁令被取消，一些交易者报告在进行交易时遇到困难，提到警察骚扰和迫害等问题。这些担忧影响了加密货币在尼日利亚的整体采用，许多人仍然对公开参与加密相关活动持谨慎态度。

税收和监管变化

除了监管框架外，尼日利亚正准备为数字资产交易引入新的税收规则。证券交易委员会已确认正在制定一项要求对加密货币交易征税的法案。该法案预计将很快通过，证券交易委员会指出，数字资产可能会为该国的税收做出重大贡献。

尼日利亚政府已认识到加密货币市场的潜力，但也看到了明确指导方针的必要性。数字货币的日益使用使得建立确保适当监督和问责的结构变得必要。通过监管和对加密交易征税，政府旨在创建一个可持续环境，使数字资产能在法律参数内蓬勃发展。

解决关切和挑战

尽管采取了这些积极步骤，尼日利亚加密行业的挑战仍然存在。交易者，尤其是年轻的尼日利亚人，由于各种法律和安全问题，在执行交易时仍面临障碍。据报道，警察没收资产并向参与加密活动的个人索要罚款，导致交易者感到焦虑。这些问题继续阻碍尼日利亚全功能加密生态系统的发展。

随着中央银行和证券交易委员会继续在监管框架上合作，他们面临着创建一个既鼓励创新又确保安全的环境的挑战。目标是创建明确的法规，既支持数字资产的增长，又保护消费者免受欺诈和非法活动的侵害。

总之，尼日利亚中央银行正与证券交易委员会密切合作，制定加密监管框架。这种合作旨在为数字资产交易提供更明确的指导方针，同时解决税收、安全和市场稳定等挑战。该国不断演变的立场反映了加密货币在其金融格局中日益增长的作用，但这些法规将如何塑造尼日利亚加密货币的未来仍有待观察。

尼日利亚中央银行将与证券交易委员会起草新的加密货币监管规定一文最先出现在CoinCentral上。