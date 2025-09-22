交易所DEX+
下一个爆发的加密货币？这个预售提供90%年收益率和$500,000赠品给早期买家

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 00:43
1
1$0.02948+19.30%
Threshold
T$0.0128--%
RealLink
REAL$0.06934+2.22%
Hyperliquid
HYPE$41.36+1.47%
RISE
RISE$0.008087-3.68%
加密货币新闻
  • 2025年9月21日
  • |
  • 19:40

加密货币市场奖励那些早期行动者。低于1美元的比特币和2美元的Solana将小额投资转变为加密货币百万富翁的故事。

但许多新手错过了这些时刻，仍在问：现在最好购买的加密货币预售是什么？BlockchainFX (BFX)可能是第二次机会。其正在进行的代币预售已经获得关注，将其定位为2025年顶级100倍加密货币预售，具有巨大上涨空间。

与仅依靠炒作的项目不同，BlockchainFX提供真实世界的实用性。它是一个加密货币超级应用程序，将加密货币、股票、ETF和外汇交易集于一处。为易用性、奖励和全球采用而建，BFX从第一天起就创造价值。对于那些询问如何购买具有真正好处的预售加密货币的人，BlockchainFX正在提供答案和结果。

 不要错过加入2025年最佳预售加密货币的机会。立即购买BlockchainFX，使用BLOCK30获得30%额外代币。

为什么BlockchainFX可能是2025年最佳加密货币预售

BlockchainFX不仅仅是一个代币——它是一个完整的交易生态系统。用户可以在单一Web3支持的应用程序中访问超过500种资产，包括黄金、股票和数字货币。这种多资产访问使其相比仅关注代币的典型2025年预售加密货币项目具有优势。

预售从0.01美元开始，已经上涨至0.024美元，确认交易所上市价格为0.05美元。超过10,200+参与者已贡献了770万美元，显示出强劲的早期需求。但紧迫性是真实的：代币价格每周一上涨。即使等待一周也意味着为相同的分配支付更多。

除了价格增长，BFX持有者立即享受加密被动收入。质押奖励每天以USDT支付，即使在预售期间也是如此。这使BlockchainFX不仅是2025年最佳代币预售以获取投资回报，还是稳定收入的来源。

在下一次价格上涨前确保您进入这个趋势预售加密货币。

真实世界价值：BlockchainFX如何使买家受益

 

使BFX脱颖而出的是真正的可用性。买家不仅持有代币；他们可以访问一个全方位的加密货币交易应用程序。它配备钱包、法币入口、推荐奖金，甚至是专属BFX Visa借记卡。持有者可以质押获得高达90%的年化收益率，同时在一个地方交易多个市场。

安全性是另一个强项。BlockchainFX经过Certik、Coinsult和SolidProof审计，给予买家信心。它还完全符合KYC要求，早期用户给予4.87/5的高信任评分。与许多失败的ICO不同，BlockchainFX是透明的、经过验证的，并为长期增长而构建。

此外，BlockchainFX正在举办50万美元的赠品活动，参与者可以赢取BFX代币，同时为顶级预售买家提供10万美元的买入竞赛。这些奖励显示了现在加入的明确激励。对于任何询问什么是加密货币预售及其重要性的人，BFX证明它不仅仅是筹款——它是真实奖励的发射台。

立即开始赚取被动收入——在奖励结束前加入BlockchainFX预售。

BlockchainFX是现在最佳购买的加密货币预售吗？

BlockchainFX具备突破性项目的要素：加密货币和传统市场的超级应用程序、每日质押奖励、经过审计的安全性和快速发展的预售增长。预测指向2500万+未来用户和每日5亿美元交易量，长期愿景清晰明确。

对于那些在2025年9月寻找最佳加密货币预售投资的人，BlockchainFX是少数几个结合实用性、稀缺性和爆炸性上涨潜力的代币之一。错过以太坊或Solana的买家现在有另一次机会在交易所上市前早期进入。

今天购买BlockchainFX，锁定您的30%奖励，并获得下一个100倍加密货币预售的机会。

在此了解更多信息

网站：https://blockchainfx.com/ 

X：https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram聊天：https://t.me/blockchainfx_chat

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所导致的任何损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者和任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

来源：https://coindoo.com/next-crypto-to-explode-this-presale-offers-90-apy-and-500000-giveaway-to-early-buyers/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

