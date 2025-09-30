交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
通过我们及时的见解抢先了解今日即将爆发的下一个加密货币 查看我们 2025 年 9 月 29 日的实时下一个即将爆发的加密货币更新！加密货币目前大到难以想象，这个价值近 4 万亿美元的行业正在瞄准全球统治地位。最近的头条新闻谈到 Circle 和 Mastercard 计划添加 USDC 到 [...]通过我们及时的见解抢先了解今日即将爆发的下一个加密货币 查看我们 2025 年 9 月 29 日的实时下一个即将爆发的加密货币更新！加密货币目前大到难以想象，这个价值近 4 万亿美元的行业正在瞄准全球统治地位。最近的头条新闻谈到 Circle 和 Mastercard 计划添加 USDC 到 [...]

下一个爆发的加密货币今日实时新闻：为图表嗅探者提供的及时见解（9月29日）

作者：Bitcoinist
2025/09/30 18:00
SecondLive
LIVE$0.001373-5.95%
CrypTalk
TALK$0.0234-14.90%
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%

抢先了解今日爆发潜力加密货币的及时见解

查看我们的实时爆发潜力加密货币更新，2025年9月29日！

加密货币目前规模庞大得难以想象，这个价值近4万亿美元的行业正瞄准全球主导地位。

最近的头条新闻谈到Circle和Mastercard计划将USDC添加到全球支付系统中，以太坊和比特币资金储备达数十亿美元，以及谷歌正在构建自己的区块链。

比特币的历史增长超过180,000,000%，Dogecoin超过43,000%，而一些最新的预售币通常会增长10倍、100倍，甚至在罕见情况下达到1,000倍。

爆发潜力可能是对我们今天在加密货币领域所见情况的最佳描述。

具爆发潜力币种的快速精选

Logo Bitcoin Hyper ($HYPER) - 比特币扩展的实时第二层解决方案 发布：2025年5月 参与预售 Logo Maxi Doge ($MAXI) - 基于强度、质押和信念构建的高影响力迷因币 发布：2025年7月 参与预售 Logo PepeNode ($PEPENODE) - 一种新的、游戏化的挖矿方式，赚取迷因币奖励 发布：2025年2月 参与预售 Logo Wall Street Pepe ($WEPE) - 通过病毒式迷因能量和独家见解赋能散户交易者 发布：2025年2月 参与预售 Logo Best Wallet Token ($BEST) - 轻松提前获取精选预售项目 发布：2024年11月 参与预售

如果您正在寻找关于下一个爆发潜力加密货币的最新见解，请持续关注。我们全天频繁更新此页面，为图表分析师和寻找下一个爆发币种的交易者提供最新、最佳的内部见解。

免责声明：加密货币是高风险投资，您可能会损失资金。我们的内容仅供参考，不构成财务建议。我们可能会赚取联盟佣金，您无需支付额外费用。 比特币重回114,000美元 — Maxi Doge预售爆发成为下一个暴涨加密货币

2025年9月29日 • 10:00 UTC

随着9月接近尾声，比特币重回114,000美元，推动加密货币总市值重返3.9万亿美元以上。

BTC在短暂触及114,309美元后收于113,985美元附近，投资者现在关注下行关键水平108,000美元和接近117,000美元的更强阻力位。过去的周期表明，短暂而急剧的走势常常引发头条新闻，导致FOMO（错失恐惧），推动投资者转向山寨币和较小资产。

同时，标普500指数上涨0.5%，纳斯达克100指数上涨约1%，黄金昨日创下每盎司3,854美元的历史新高，表明投资者风险偏好增加。黄金价格上涨已使美国财政部的黄金持有量价值超过1万亿美元。

美联储最近25个基点的降息，加上黄金价格上涨，为加密货币等高风险投资创造了肥沃土壤。随着大量资金流通，预计部分资金也将流入高贝塔资产，如山寨币和迷因币。

其中一个突出表现的是Maxi Doge ($MAXI) — 一种传递纯粹疯狂能量的迷因币：最大杠杆、最大泵动、最大文化。

在我们的详细指南中了解如何购买Maxi Doge ($MAXI)。

Solana可能在SEC即将做出ETF决定前达到250美元，将Snorter Token推向新高度

2025年9月29日 • 10:00 UTC

$SOL在过去三天增长12%并且机会性购买激增后，昨日达到213美元。

投资者信心增长与10月10日有关，届时SEC将对第一批ETF做出决定，包括Solana。

Nate Geraci称这些即将到来的几周对现货加密货币ETF来说是"巨大的"，为名单上的所有ETF敲响了牛市号角，从$SOL开始。

Nate Geraci hyping up the X community about the SEC's coming decision

替代文本 – Nate Geraci为X社区炒作SEC即将做出的决定

基于Solana的Snorter Token ($SNORT)，目前处于410万美元预售阶段的币种猎取项目，也将从有利的ETF决定中获益良多。

在这里了解更多关于Snorter Token的信息

作者：Bogdan Patru，Bitcoinist — https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,169.71
$105,169.71$105,169.71

+0.10%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,530.02
$3,530.02$3,530.02

+0.29%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5394
$2.5394$2.5394

+0.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.60
$166.60$166.60

+0.18%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17983
$0.17983$0.17983

+0.33%