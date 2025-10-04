美国引入有关比特币和加密货币的新税收法案！以下是您需要了解的内容...

当美国政府关门及其可能影响成为主要议程项目时，纽约州提出了一项令人惊讶的法案。

据此，纽约州提出的一项法案建议对加密货币矿工征收累进式电力税。

在此背景下，纽约州参议员Liz Krueger和议会成员Anna Kelles提出了S8518法案，该法案将对使用大量能源的比特币(BTC)挖矿公司征收电力消耗税。

根据该法案，每年使用不超过225万千瓦时(kWh)的矿工将不被征税。

消耗超过此阈值的BTC挖矿公司将被提议征税，使用量在226万至500万千瓦时之间的每千瓦时征收两美分，使用量在500万至1000万千瓦时之间的征收三美分，使用量达2000万千瓦时的征收四美分，超过2000万千瓦时的征收五美分。

税收收入将用于该州的能源援助计划，以支持低收入和中产阶级家庭。

相比之下，使用可再生能源的矿工将不被征税。

该组织指出，加密货币挖矿行业正面临盈利能力下降的问题，并表示通过这样的法案可能会促使矿工离开纽约。

参议员Liz Krueger在一份声明中表示：

"这项法案将确保那些增加纽约居民电费的矿工支付他们应付的公平份额，同时也为那些因高额电费而挣扎的家庭提供直接援助。

挖矿设施的到来为居民和小企业分别增加了约7900万美元和1.65亿美元的年度电力成本。

