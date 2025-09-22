交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《巴哈加利福尼亚的新品尝餐桌突显区域性从农场到餐桌的传统》出现在BitcoinEthereumNews.com。在科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯的品尝餐桌准备工作。科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯在墨西哥巴哈加利福尼亚，凉爽的微风终于来临，为这个以其美味、新鲜的食材和它们滋养的从农场到餐桌的烹饪运动而闻名的地区带来了新的丰收。随着季节的变化，科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯（该地区最精致的度假村之一）推出了一种新的用餐体验：一个将土地果实变成艺术的全新品尝餐桌活动。汇集了代表度假村十二个用餐目的地的厨师，该物业首次举办的品尝餐桌活动是一次环游世界再回归的旅程。尽管如此，它扎根于这一地区丰富的烹饪传统，使其成为一种连贯的用餐体验，击中了巴哈加利福尼亚成为美食爱好者特别目的地的核心。位于厨师花园的Zest是巴哈最小的餐厅，只有一张可容纳12位客人的餐桌。科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯在东角沿着科尔特斯海宁静的海岸，科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯坐落在一个感觉独特而宁静的区域，幸运地远离了洛斯卡沃斯的特色喧嚣。它于2019年在东角沿着美丽、人少的海滩（可游泳，对内行人来说是洛斯卡沃斯罕见的设施）亮相，并拥有宽敞的水疗和健康中心、锦标赛级高尔夫球场、私人码头等等。拥有十二个不同的用餐目的地——"如果包括客房用餐，那就是十三个，"该物业的行政总厨Paolo Della Corte指出——美食一直是访问该物业的核心所在。"许多客人在...期间没有机会尝试我们提供的所有东西..."帖子《巴哈加利福尼亚的新品尝餐桌突显区域性从农场到餐桌的传统》出现在BitcoinEthereumNews.com。在科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯的品尝餐桌准备工作。科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯在墨西哥巴哈加利福尼亚，凉爽的微风终于来临，为这个以其美味、新鲜的食材和它们滋养的从农场到餐桌的烹饪运动而闻名的地区带来了新的丰收。随着季节的变化，科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯（该地区最精致的度假村之一）推出了一种新的用餐体验：一个将土地果实变成艺术的全新品尝餐桌活动。汇集了代表度假村十二个用餐目的地的厨师，该物业首次举办的品尝餐桌活动是一次环游世界再回归的旅程。尽管如此，它扎根于这一地区丰富的烹饪传统，使其成为一种连贯的用餐体验，击中了巴哈加利福尼亚成为美食爱好者特别目的地的核心。位于厨师花园的Zest是巴哈最小的餐厅，只有一张可容纳12位客人的餐桌。科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯在东角沿着科尔特斯海宁静的海岸，科斯塔帕尔马斯四季度假村洛斯卡沃斯坐落在一个感觉独特而宁静的区域，幸运地远离了洛斯卡沃斯的特色喧嚣。它于2019年在东角沿着美丽、人少的海滩（可游泳，对内行人来说是洛斯卡沃斯罕见的设施）亮相，并拥有宽敞的水疗和健康中心、锦标赛级高尔夫球场、私人码头等等。拥有十二个不同的用餐目的地——"如果包括客房用餐，那就是十三个，"该物业的行政总厨Paolo Della Corte指出——美食一直是访问该物业的核心所在。"许多客人在...期间没有机会尝试我们提供的所有东西..."

巴哈加利福尼亚州的新品尝餐桌突显区域性从农场到餐桌的传统

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 10:24
Harvest Finance
FARM$23.37-2.21%
Threshold
T$0.01281+0.07%
Sperax
SPA$0.006637+1.15%
ChangeX
CHANGE$0.00140166-0.70%
Moonveil
MORE$0.00471-8.68%

在科斯塔帕尔马斯四季度假村的品尝餐桌准备工作。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

在墨西哥的下加利福尼亚州，凉爽的微风终于来临，为这个以其风味丰富、新鲜食材和由此孕育的农场到餐桌烹饪运动而闻名的地区带来了新的丰收。随着季节变化，科斯塔帕尔马斯四季度假村——该地区最精致的度假胜地之一——推出了一种新的用餐体验：一场将土地果实变成艺术的全新品尝餐桌活动。

汇集了代表度假村十二个餐饮目的地的厨师们，这家酒店首次举办的品尝餐桌活动是一次环游世界又回归的旅程。尽管如此，它植根于这一地区丰富的烹饪传统，使其成为一种凝聚力的用餐体验，直击下加利福尼亚州成为美食爱好者特别目的地的核心所在。

位于厨师花园中的Zest是下加州最小的餐厅，只有一张可容纳12位客人的餐桌。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

在东角

沿着科尔特斯海宁静的海岸线，科斯塔帕尔马斯四季度假村坐落在一个感觉独特而宁静的区域，幸运地远离了洛斯卡沃斯的特有喧嚣。它于2019年在东角沿着美丽、人少的海滩（可游泳，这对内行人来说是洛斯卡沃斯罕见的设施）首次亮相，拥有宽敞的水疗和健康中心、锦标赛级高尔夫球场、私人码头等更多设施。

拥有十二个不同的餐饮目的地——"如果包括客房用餐，那就是十三个，"度假村的行政总厨保罗·德拉·科尔特指出——美食一直是参观这个度假村的核心意义所在。"许多客人在他们的住宿期间没有机会尝试我们提供的所有美食，"德拉·科尔特说。"我们创建了品尝餐桌活动，让客人有机会在一次史诗般的十二道菜晚餐中尝试我们提供的每一种用餐体验。"

品尝餐桌活动上的菜单和花园餐桌布置。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

农场到餐桌，一条贯穿线

德拉·科尔特厨师和他的团队于8月30日首次推出了将成为季度性品尝餐桌系列的第一场活动，创造了一个十二道菜的品尝菜单，每道菜都从度假村的一家餐厅汲取灵感。考虑到烹饪提供包括地中海小吃、经典墨西哥美食、日秘风格海鲜等等，制作这份菜单是一项壮举。德拉·科尔特说，这是"我做过的最美味的拼图"。

将每个部分联系在一起的是农场到餐桌的传统和对新鲜风味的承诺，这种承诺超越了度假村本身，已成为地区标准。"尽管烹饪风格多样，但这里的烹饪计划植根于东角最完美的农产品、海鲜和可持续养殖肉类的丰富资源，"德拉·科尔特说。"这是将我们的食品和饮料体验联系在一起的金线。"

科斯塔帕尔马斯四季度假村的Limón餐厅，度假村首次品尝餐桌活动的举办地点。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

对于这样一个干燥、类似沙漠的地区能够生产出丰富多样的水果、蔬菜、香草和香料，常常让游客感到惊讶。但是，这个地区的内涵远超表面所见。"我们在东角非常幸运，因为围绕我们的拉古纳山脉的雨水落下的方式，它来到半岛的这一侧，这就是为什么我们的农产品如此完美，"德拉·科尔特说。

凭借如此美丽的丰收，勤劳的洛斯卡沃斯厨师和注重健康饮食的当地人多年来一直稳步将该地区打造成真正的农场到餐桌目的地。

在度假村备受赞誉的招牌餐厅Limón的花园中直接举办首次品尝餐桌活动是非常合理的。在这里，客人们在菜单中使用的许多食材生长的地方用餐。

行政总厨保罗·德拉·科尔特在首次品尝餐桌活动中准备菜肴。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

菜单包括各种各样的菜肴，如下加利福尼亚州独一无二的巧克力蛤蜊配蒜香酱汁、芒果酸橘汁腌鱼配香菜和塔津香料，以及烤黄尾鱼尼斯沙拉配新鲜采摘的蔬菜。

对德拉·科尔特来说特别特别的是代表Zest的菜肴，这家所谓的卡沃最小餐厅每晚只有一张桌子和一次就餐：卡拉马拉塔意面配恩塞纳达贻贝、绿辣椒和酥脆面包屑。"Zest为我们的客人提供九道菜的品尝菜单，将当地食材与我的意大利传统融合在一起。[这道菜让]我们的下加州贝类在最完美的夏季一口中闪耀。轻盈，但也充满了当地风味，"他说。

科斯塔帕尔马斯四季度假村的农场到餐桌美食。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

季节性系列

随着新的季节为该地区的田野播下新鲜的种子，厨师们已经期待着几周后即将到来的季度品尝餐桌活动的下一次迭代。每次活动都将推出独特的菜单，根据季节量身定制。

对于德拉·科尔特厨师来说，对农场到餐桌烹饪的承诺远远超出了一时的潮流或单一的活动。"农场到餐桌用餐在这里是一个永恒的趋势……对我们来说，它从来不是一种潮流，而是一种生活方式。可以理解，这是食客的偏好，我们很幸运现在这是一种趋势，因为这就是我们一直以来的样子，也是我们将永远保持的样子。"

品尝餐桌背后的厨师们。

科斯塔帕尔马斯四季度假村

来源：https://www.forbes.com/sites/carleyrojasavila/2025/09/21/new-tasting-table-in-baja-california-highlights-a-rich-regional-farm-to-table-legacy/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,190.80
$105,190.80$105,190.80

+0.12%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.30
$3,529.30$3,529.30

+0.27%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5382
$2.5382$2.5382

+0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.60
$166.60$166.60

+0.18%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17979
$0.17979$0.17979

+0.31%