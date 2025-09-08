交易所DEX+
新的CLARITY法案草案可能保护比特币和加密货币开发者免受过去的责任

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:35
周五，美国参议院银行委员会发布了《CLARITY法案》(CLARITY)的最新草案，其中提议修改《美国法典》第18篇第1960(a)条，规定只有"明知行使对货币、资金或其他替代货币价值的控制权"的加密货币开发者或提供商才被视为货币传输业务。

参议院银行委员会最新版CLARITY法案的第一页。

更重要的是，这项修正案不仅会在该法案通过后保护比特币和加密货币开发者，还会追溯性地保护这些开发者。

在草案第五章第501节，标题为"保护软件开发者和软件创新"中，规定"本节及本节所作的修正案，适用于本法案颁布日期之前、当日或之后发生的行为。"

对Tornado Cash开发者Roman Storm的积极发展

如果这一措辞被纳入最终成为法律的法案版本中，上个月因经营无牌货币传输业务被判有罪的Tornado Cash开发者Roman Storm将从中受益。

据Eleanor Terrett报道，Storm暗示他计划对有罪判决提出上诉。

如果CLARITY成为法律，且关于追溯性开发者保护的措辞被纳入通过的法案草案中，理论上Storm的法律团队在上诉层面应该不会有问题获胜。

不幸的是，如果CLARITY法案通过并包含追溯性保护，这将无法帮助Samourai钱包开发者，他们在七月因经营无牌货币传输业务接受了认罪协议。

对非托管加密技术开发者的进一步保护

CLARITY的这一最新草案还规定，"非控制"（非托管）加密技术的开发者或提供商不应根据《美国法典》第31篇第5330条被视为货币传输业务。这也将追溯适用。

非控制开发者被定义为那些创建或从事"分布式账本服务"的人，这些服务"在正常运营过程中，没有单方面和独立控制、按需启动或执行涉及用户有权获得的数字资产交易的法律权利，而无需任何其他第三方的批准、同意或指示。"

该定义适用于开发加密服务、软件或硬件的开发者，这些工具帮助客户促进数字资产的自我托管和保管。

接下来会发生什么？

国会将于2025年9月2日重新开会，美国参议院银行委员会计划在接受加密行业许多成员对该法案的意见后，继续优先考虑CLARITY法案。

"这份立法草案反映了数百名利益相关者对7月讨论草案信息请求(RFI)中广泛问题的反馈，"参议院银行委员会的一位发言人告诉比特币杂志。"Scott主席、Lummis参议员及其同事将继续以两党合作方式努力，提供一个最终产品，以保护投资者，促进创新，并确保数字金融的未来扎根美国。"

目前参议院银行委员会的日程表上没有关于该法案的听证会。

来源：https://bitcoinmagazine.com/legal/new-clarity-act-draft-could-shield-bitcoin-and-crypto-developers-from-past-liability

