Neurolov 加入 Novastro 结合代币化 RWA 与去中心化 AI 计算

Neurolov，一个去中心化的人工智能计算平台和GPU市场，已与区块链生态系统Novastro合作，以在链上提供真实世界资产（RWAs）。该合作旨在连接真实世界资产（RWAs）和社区主导的去中心化计算。根据Neurolov在其官方社交媒体公告中透露，这一发展的主要目标是通过人工智能主导的计算资源推进RWA领域。除此之外，该倡议还专注于扩大$XNL和$NLOV代币的采用。
Neurolov x Novastro联盟合并去中心化人工智能和代币化人工智能
Neurolov和Novastro之间的合作考虑了社区驱动的去中心化人工智能计算和RWA金融的合并。因此，这一举措有望为在快速发展的区块链生态系统中结合代币化金融和去中心化人工智能树立强有力的先例。通过这一点，该发展利用了Neurolov的去中心化计算功能与Novastro在代币化RWAs方面的专业知识。这种包容性的协同效应受益于两个平台的优势，提供可扩展的基础设施，便利用户、投资者和开发者。
通过RWA-AI集成赋能发明者和社区
据Neurolov称，与Novastro的合作强化了以社区为中心的方法。因此，通过将去中心化计算基础设施与下一代代币化金融相结合，合作者旨在通过平衡的盈利模式增强客户能力，同时推动长期生态系统增长。同时，该倡议旨在最小化参与障碍，让机构和零售投资者使用新的收入生成渠道。
