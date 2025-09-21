Neurolov 加入 Novastro 结合代币化 RWA 与去中心化 AI 计算

Neurolov 加入 Novastro 结合代币化 RWA 与去中心化 AI 计算的帖子出现在 BitcoinEthereumNews.com。Neurolov 是一个去中心化 AI 计算平台和 GPU 市场，已与区块链生态系统 Novastro 合作，将 RWA 带上链。该合作旨在连接真实世界资产(RWA)和社区主导的去中心化计算。根据 Neurolov 在其官方社交媒体公告中透露，此次发展的主要目标是通过 AI 主导的计算资源推进 RWA 领域。除此之外，该计划还专注于扩大 $XNL 和 $NLOV 代币的采用。⚡ 社区重大新闻 ⚡ 我们正式与 @Novastro_xyz 合作，连接社区驱动计算 + RWA 金融。我们将共同：✔️ 用去中心化 AI 计算为代币化真实世界资产提供动力✔️ 扩大 $NLOV + $XNL 在多链上的采用… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 2025年9月20日 Neurolov x Novastro 联盟合并去中心化 AI 和代币化 AI Neurolov 和 Novastro 之间的合作考虑了社区驱动的去中心化 AI 计算和 RWA 金融的合并。因此，这一举措有望为在快速发展的区块链生态系统中结合代币化金融和去中心化 AI 树立强有力的先例。通过这一发展，Neurolov 的去中心化计算功能与 Novastro 在代币化 RWA 方面的专业知识相结合。这种包容性协同效应受益于两个平台的优势，提供可扩展的基础设施，便利用户、投资者和开发者。通过 RWA-AI 整合赋能发明者和社区 据 Neurolov 称，与 Novastro 的合作强化了以社区为中心的方法。因此，通过结合去中心化计算基础设施与下一代代币化金融，合作者旨在通过平衡的收益模式增强客户能力，同时推动长期生态系统增长。同时，该计划旨在最小化参与障碍，让机构和零售投资者使用新的收入生成渠道。Umair Younas 是一位自 2019 年以来与这项工作相关的加密货币内容作家。在 Blockchainreporter，他担任... Neurolov 加入 Novastro 结合代币化 RWA 与去中心化 AI 计算的帖子出现在 BitcoinEthereumNews.com。Neurolov 是一个去中心化 AI 计算平台和 GPU 市场，已与区块链生态系统 Novastro 合作，将 RWA 带上链。该合作旨在连接真实世界资产(RWA)和社区主导的去中心化计算。根据 Neurolov 在其官方社交媒体公告中透露，此次发展的主要目标是通过 AI 主导的计算资源推进 RWA 领域。除此之外，该计划还专注于扩大 $XNL 和 $NLOV 代币的采用。⚡ 社区重大新闻 ⚡ 我们正式与 @Novastro_xyz 合作，连接社区驱动计算 + RWA 金融。我们将共同：✔️ 用去中心化 AI 计算为代币化真实世界资产提供动力✔️ 扩大 $NLOV + $XNL 在多链上的采用… pic.twitter.com/rvzOW2L9TB — Neurolov (@neurolov) 2025年9月20日 Neurolov x Novastro 联盟合并去中心化 AI 和代币化 AI Neurolov 和 Novastro 之间的合作考虑了社区驱动的去中心化 AI 计算和 RWA 金融的合并。因此，这一举措有望为在快速发展的区块链生态系统中结合代币化金融和去中心化 AI 树立强有力的先例。通过这一发展，Neurolov 的去中心化计算功能与 Novastro 在代币化 RWA 方面的专业知识相结合。这种包容性协同效应受益于两个平台的优势，提供可扩展的基础设施，便利用户、投资者和开发者。通过 RWA-AI 整合赋能发明者和社区 据 Neurolov 称，与 Novastro 的合作强化了以社区为中心的方法。因此，通过结合去中心化计算基础设施与下一代代币化金融，合作者旨在通过平衡的收益模式增强客户能力，同时推动长期生态系统增长。同时，该计划旨在最小化参与障碍，让机构和零售投资者使用新的收入生成渠道。Umair Younas 是一位自 2019 年以来与这项工作相关的加密货币内容作家。在 Blockchainreporter，他担任...