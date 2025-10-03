交易所DEX+
TLDR Near Foundation 正在开发由人工智能驱动的数字分身，以代表 DAO 成员参与治理投票。这些 AI 代表将学习用户偏好并代表他们投票，以增加 DAO 的参与度。Near Foundation 的 Lane Rettig 强调，关键决策仍将需要人类参与。这些 AI 代表将首先服务于大型群体 [...] 这篇文章《Near Foundation 推出 AI 代表以提升 DAO 投票参与度》首次发表于 CoinCentral。TLDR Near Foundation 正在开发由人工智能驱动的数字分身，以代表 DAO 成员参与治理投票。这些 AI 代表将学习用户偏好并代表他们投票，以增加 DAO 的参与度。Near Foundation 的 Lane Rettig 强调，关键决策仍将需要人类参与。这些 AI 代表将首先服务于大型群体 [...] 这篇文章《Near Foundation 推出 AI 代表以提升 DAO 投票参与度》首次发表于 CoinCentral。

Near Foundation 推出人工智能代表以提高 DAO 投票参与度

作者：Coincentral
2025/10/03 18:06
摘要

  • Near Foundation正在开发由人工智能驱动的数字分身，以代表DAO成员参与治理投票。
  • 这些AI代表将学习用户偏好并代表他们投票，以增加DAO中的参与度。
  • Near Foundation的Lane Rettig强调，关键决策仍将需要人类参与。
  • AI代表将首先服务于具有相似偏好的大型群体，然后再转向个人代表。
  • Near Foundation的AI工具Pulse已经在追踪社区情绪并总结Discord等平台上的讨论。

Near Foundation正在开发一个创新的人工智能驱动系统，旨在革新治理投票。该系统将涉及"数字分身"代表去中心化自治组织(DAO)成员行动，以增加选民参与度。该基金会正在开发这些AI代表，以解决DAO中常见的选民冷漠和中心化问题。

Near Foundation推出用于治理投票的人工智能

Near Foundation旨在解决许多DAO中出现的低投票率问题。该基金会的研究员Lane Rettig在新加坡Token2049会议的一次采访中解释了AI代表的概念。根据Rettig的说法，由人工智能驱动的代表将学习用户偏好并相应地投票。这一过程将实现快速高效的治理决策，将投票转变为几乎可以立即执行的"数学问题"。

Rettig认为，AI代表可以消除投票过程中对人类参与的需求。然而，他强调某些决策，如资金分配或战略转变，仍将需要人类判断。"对于关键决策，应该始终有人类参与其中，"Rettig表示。虽然AI代表会推动选民，但在某些情况下，它们不会取代人类决策。

该系统仍在开发中，Near Foundation计划分阶段推出。最初，AI代表将代表具有相似投票偏好的群体。随着技术的发展，它将为每个成员提供个人代表，甚至可能提供由人工智能驱动的CEO用于治理目的。

AI驱动治理的挑战与潜力

AI代理已经在加密货币行业取得了重大进展，数千个代理与各种平台和协议进行交互。Near Foundation旨在通过利用AI代理进行治理投票来扩展这一概念。该基金会还开发了Pulse，这是一种AI工具，用于追踪社区情绪并总结来自Discord等平台的讨论。

尽管有潜在的好处，AI代表也带来了风险。一些批评者认为，这些代理可能会误解用户偏好，甚至做出错误的决定。Rettig承认这些担忧，表示如果AI代表犯错，这表明其上下文存在问题。他补充说，这些代表的训练模型将包括加密证明，以确保透明度并与用户价值观保持一致。

Near Foundation计划从更简单的任务开始，如就提案提供建议并为投票决策提供背景。随着时间的推移，该系统将发展为处理更复杂的治理任务。Rettig认为治理的最终目标是成为一个高效的自动化过程，AI代表可以根据预测的偏好快速投票。

这篇文章《Near Foundation推出AI代表以提升DAO投票参与度》首次发表于CoinCentral。

