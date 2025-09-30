NEAR突破与WLFI代币更新令人印象深刻，但BlockDAG与BWT Alpine F1®车队联盟吸引投资者关注

加密货币市场在三个截然不同的领域发出了明确信号，但只有一个脱颖而出成为现在最佳的投资加密货币。World Liberty Financial (WLFI) 刚刚通过了99.8%的回购投票，在价格下跌40%后销毁供应量，这是一项旨在重建信心的大胆供应侧调整。Near Protocol (NEAR) 突破了$3.20的阻力位，如果势头持续，引发了价格可能攀升至$38至$40的预测。

然而，BlockDAG (BDAG) 正在抢占风头。通过在预售中筹集近$4.15亿美元，并与一级方程式赛车®的BWT Alpine建立多年合作伙伴关系，BlockDAG正在全球舞台上证明其早期可信度。仅以$0.0013的价格，BlockDAG提供了采用、品牌和低价入场的罕见组合。

WLFI投票者批准99.8%回购计划

World Liberty Financial (WLFI) 代币持有者以压倒性多数批准了一项提案，将项目100%的流动性费用用于在公开市场回购和销毁WLFI。此举旨在减少流通供应量，并在WLFI在推出后几天内下跌近40%后奖励忠实持有者。回购的代币将通过销毁地址永久移除。

通过这种方式减少供应，该项目可能会强调长期投资者的价值。当需求稳定或增加时，流通中的代币减少可以放大价格影响。对于那些寻找现在最佳购买加密货币并有反弹潜力的人来说，这一策略表明WLFI不仅仅是在进行修复；它正在尝试可能改变市场情绪的供应侧变革。

交易者在NEAR涨至$3.20后瞄准$38-$40的涨幅

NEAR Protocol (NEAR) 在24小时内上涨超过11%至约$3.20，使其成为当今最强劲的Layer-1代币之一。交易量跃升约136%至$6.69亿，确认了这一走势背后的强劲势头。

分析师表示，NEAR刚刚突破了主要阻力位，开辟了可能将价格推高的路径。越来越多的人认为，如果势头保持，NEAR可能最终在本轮周期中达到$38或$40。现在$2.90左右的支撑位很重要：如果NEAR要避免急剧下跌，这些区域必须保持。

如果你寻求高上行空间，NEAR提供了罕见的设置：强劲的交易量、干净的阻力突破，以及远高于当前价格的明确目标。现在关注NEAR可能提供在主要上涨前入场的机会。

BlockDAG借助BWT Alpine F1®的力量向每秒100+区块冲刺

BlockDAG正在证明速度和可扩展性不仅仅是口号，而是可衡量的现实。在首创性的举措中，这个崛起的Layer-1网络已与BWT Alpine F1®联手，这是一支以汽车经常达到超过300公里/小时速度而闻名的一级方程式®车队。这种合作关系不仅仅是品牌宣传。一级方程式®代表了在极端压力下的工程卓越，而BlockDAG正在展示相同的理念，其DAG加上工作量证明结构，能够处理每秒超过100个区块，而不牺牲安全性或可靠性。

时机再好不过了。BlockDAG仍在以$0.0013的价格进行预售，第一批次仅以$0.001开盘，但它已经筹集了近$4.15亿美元，并售出超过265亿枚代币。超过300万台X1移动矿机已上线，20,000台矿机正在130多个国家交付。这种真实基础设施和全球可见性的结合使BlockDAG成为那些寻求速度、可信度和早期上涨空间的人现在最佳的购买加密货币。

了解叙事力量的投资者知道，那些犹豫不决的人可能会错过一个可能在一夜之间关闭的窗口，而这不仅仅是一种合作关系。这是一个信号，表明BlockDAG正准备主导加密货币的下一个增长周期。

最终思考

对于关注WLFI代币更新和NEAR突破价格的交易者来说，两者都呈现出引人注目的设置，但都无法匹配BlockDAG的规模和时机。WLFI通过积极回购表明内部信念，而NEAR则以接近$40的目标提供教科书式的价格行动。然而，BlockDAG正在做一些更为罕见的事情：将预售势头转化为主流认可。

筹集了近$4.15亿美元，售出超过265亿枚代币，300万台移动矿机上线，并与一级方程式®的BWT Alpine建立合作伙伴关系，BlockDAG已经在许多项目永远无法达到的水平上运营。预售价格$0.0013，从第一批次的$0.001上涨，仍然是进入下一个大型加密货币周期的窗口。在这三者中，BlockDAG明显成为现在最佳的投资加密货币。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

