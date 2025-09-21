内奥米在瓦克尔获胜后发送信息

斯普林菲尔德，马萨诸塞州 – 9月15日：斯蒂芬妮·瓦克尔（照片由Rich Freeda/WWE通过Getty Images提供） WWE通过Getty Images

斯蒂芬妮·瓦克尔在与伊吕·斯凯的一场经典对决后成为新的WWE女子世界冠军。如果你错过了，看看她用螺旋式空中翻转结束比赛的画面。

在这一历史性时刻后，祝贺纷纷在社交媒体上涌现。但并非所有人都对瓦克尔的大胜感到愉快。前冠军娜奥米，又名特里妮蒂·法图，在X平台上发布了这篇风格鲜明的幽默帖子，调侃新冠军。

这篇帖子中有一些半开玩笑的元素，但它很有趣，并且突显了娜奥米对她那富有魅力的反派角色的完全掌控。

对于那些后知后觉的人来说，娜奥米曾是冠军，但她正在与丈夫吉米·乌索期待一个孩子，吉米在周六晚上早些时候与他的双胞胎兄弟杰伊一起输掉了一场双打比赛，对手是"视觉组合"（布朗森·里德和布朗·布雷克）。

娜奥米奋斗多年才登上行业顶峰并被认可为冠军，所以她暂别赛场的时机令人喜忧参半。娜奥米提到了她的"铭牌"，这是WWE允许任何冠军个性化头衔的定制元素。

东卢瑟福德，新泽西州 – 8月03日：世界冠军娜奥米在WWE 2025年夏日狂潮MetLife体育场对阵里亚·瑞普利和伊吕·斯凯的三重威胁赛前亮相，2025年8月03日于新泽西州东卢瑟福德。（照片由Elsa/Getty Images提供） Getty Images

娜奥米的回归日期尚未讨论，但考虑到所有因素，可能还需要一段时间。至于比赛，娜奥米的帖子不应该分散太多人对瓦克尔和伊吕精彩表现的关注。这两位女选手呈现了一场精彩的比赛，可能是整个赛事中最精彩的一场。

要组织一场比赛并满足每位铁杆粉丝的期望是很困难的。但这正是她们所实现的。我很高兴看到娜奥米回归。她正处于巅峰状态，没有理由相信她一旦重返赛场就无法在擂台上和麦克风前恢复状态。以下是摔角狂欢节的所有结果。