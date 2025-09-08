Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: 这个新的借贷协议能否定义 DeFi 的下一个时代？

去中心化金融（DeFi）经历了多波创新浪潮，每一波浪潮都定义了在链上资金流动的新规则。Compound（COMP）是DeFi借贷早期阶段的原始协议之一，建立了开放市场，用户可以在不依赖银行或中介的情况下存款、借款和赚取利息。然而，到2025年，Compound仍然是一个重要参与者，但其增长机会似乎有限。这使得像Mutuum Finance（MUTM）这样的新项目成为可能，这是一种既低成本又创新的代币，已经被吹捧为可能成为DeFi原始巨头的继任者。

Compound（COMP）

当Compound于2018年创建时，它是最早展示去中心化借贷可行性的协议之一。这是一个创新概念，使人们能够以其加密货币持有量作为抵押进行借款，赚取利息并将加密货币资产放入流动性池中。在2020年作为治理代币推出后，COMP成为更广泛的DeFi繁荣的催化剂，并与收益农业联系起来。

当它在2021年5月飙升至超过850美元时，COMP为早期采用者带来了改变生活的回报。该代币的市值达数十亿美元，目前交易价格接近43美元。尽管它仍然是最受欢迎的DeFi代币之一，但自突破年以来，其多倍增长的能力已经减弱。

事实上，Compound已经发展成为一个受欢迎的协议。其市值几乎没有增长20倍或30倍的空间，它拥有完善的用户基础，其机制已被复制。COMP爆炸性增长的日子可能已经过去，因此重点正放在具有增长潜力的早期阶段项目上。

Mutuum Finance（MUTM）

Mutuum Finance（MUTM）是一个目前处于预售阶段的去中心化借贷协议，将重新定义DeFi借贷。第6阶段的代币价格仅为0.035美元；启动时的实际价格为0.06美元。超过16,100名持有者参与了预售，迄今已筹集超过1540万美元，表明早期采用率高和投资者信心增长。除了这一势头外，该项目已经通过CertiK审计，获得了95/100的评分，这是预售阶段协议中最高的评分之一，显著增加了可信度。

投资者喜欢低成本和扩张前景。目前的一个例子是，以当前0.035美元的价格投资550美元将给投资者带来约15,700个MUTM代币。这样的分配在官方启动价格0.06美元时价值近950美元，获利近100%。当MUTM达到其第一个短期目标0.35美元时，同样的550美元投资可能增长到约5,500美元。到2026年，根据长期估计，随着采用规模扩大，MUTM可能增长到1.25美元，同样的代币可能价值近19,650美元。

这种模式曾经定义了早期成功案例，如Compound（COMP），它价格合理、基于势头且安全性已得到证明。

借贷

在P2C模式下，用户将资产（ETH、BNB或USDT）转移到由Mutuum Finance运营的智能合约流动性池中。作为回报，用户获得mtTokens，这些代币可以被视为存款的象征，并随着时间产生利息。通过持有这些mtTokens作为质押，存款人有能力通过补充MUTM奖励赚取各种收入流。例如，可能交付10个BNB，导致mtBNB价值增加，可以与更多MUTM激励一起质押。

P2P模式提供贷方和借方之间的直接关系。与使用协议定义条款的P2C相比，P2P还允许定制借款条款。借款人更有权力，因为他们可以协商贷款价值并在多种利率中选择。这对双方都有利：贷方将能够根据借款人的风险承受能力和流动性需求为其贷款定价，借款人将能够获得定制解决方案。

使用可变利率借款，利率取决于池的利用率，即可用资本与实际借入金额之间的比例。当流动性充足时，利率较低，这鼓励借款。但当流动性稀缺时，利率上升，这促使还款并吸引更多贷方存款。这种动态系统将使流动性供应商受益，并平衡供需。

稳定利率为借款人提供了偿还贷款的固定成本选择，使他们免受可变利率不可预见增长的影响。这些通常在借款时比可变利率略高，因为它们提供了稳定性的额外安全保障。尽管如此，当市场基本面发生根本变化时，稳定利率可以重新平衡，例如当可变利率显著高于固定稳定利率时。这使协议对贷方公平并保持长期偿付能力。

Mutuum Finance与Compound类似，依靠过度抵押来维持系统运行。要借款，用户必须质押超过贷款价值的资产。如果抵押品价值低于某个水平，则可以清算头寸。在这里，清算人以折扣价购买抵押品，并偿还借款人部分债务，同时保持协议不变。除了干扰协议抵御系统损失的能力外，这种清算机制还促进了风险管理。

COMP vs. MUTM：DeFi的未来？

Compound和Mutuum Finance在许多方面相似。Compound通过证明去中心化贷方可以大规模借贷加密货币资产，创造了一种新的借贷形式，并为最早的用户提供了惊人规模的回报。Mutuum Finance目前正采取类似路线，并进行改进以适应当前的DeFi环境：双重借贷市场、不断发展的过度抵押稳定币、路线图上的Layer-2，以及明确将代币价值与平台活动联系起来的购买和分配框架。

Mutuum Finance正将自己定位为面向未来的协议，而Compound代表了DeFi增长的第一步。由于其低价格、高初始渗透率和采用准备度，MUTM的增长故事不再能与COMP相比。

