MTV音乐录影带大奖2025完整获奖名单（实时更新）

埃尔蒙特，纽约 – 2025年9月7日：萨布丽娜·卡彭特出席在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖。（照片：Dimitrios Kambouris/Getty Images）
2025年MTV音乐录影带大奖即将在纽约UBS竞技场拉开帷幕。随着这个音乐界最盛大的夜晚展开，我们将在下方实时更新每位"月亮人"奖杯获奖者名单，请记得刷新页面。
LL Cool J再次回归主持这场星光熠熠的颁奖典礼，这是他第二次担任主持人。典礼将于美东时间晚上8点/美西时间下午5点在CBS、MTV和Paramount+开播。Lady Gaga以惊人的12项提名领跑本届颁奖礼，Bruno Mars紧随其后获得11项提名，Kendrick Lamar获得10项，ROSÉ和萨布丽娜·卡彭特各获得8项提名。
Lady Gaga、萨布丽娜·卡彭特、Post Malone、Tate McRae、J Balvin、Doja Cat、Conan Gray、Alex Warren等艺人将在今晚表演。视频先锋奖得主玛丽亚·凯莉将演唱她的热门歌曲组曲。此外，分别获得首届Rock the Bells远见奖和拉丁偶像奖的Busta Rhymes和Ricky Martin也将登台表演。点击这里查看完整表演嘉宾名单
本次颁奖礼还将由Aerosmith乐队的Steven Tyler和Joe Perry，以及Yungblud和Nuno Bettencourt共同献上对摇滚传奇奥兹·奥斯本的致敬表演。"我们心碎地得知我们的摇滚兄弟奥兹·奥斯本离世的消息。他的声音永远改变了音乐，"Aerosmith在这位"黑暗王子"七月去世后发表声明说道。
2025年MTV音乐录影带大奖：完整获奖名单（实时更新）
埃尔蒙特，纽约 – 2025年9月7日：LL Cool J出席在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖。（照片：Jeff Kravitz/Getty Images for MTV）
继续阅读，查看2025年MTV音乐录影带大奖的所有重要获奖者名单。注意：获奖者将以粗体标注。
年度音乐录影带
Ariana Grande – "brighter days ahead"
Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."
萨布丽娜·卡彭特 – "Manchild"
The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"
年度艺人
Bad Bunny
碧昂丝
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
泰勒·斯威夫特
The Weeknd
年度歌曲
Alex Warren – "Ordinary"
Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"
Doechii – "Anxiety"
Ed Sheeran – "Sapphire"
Gracie Abrams – "I Love You, I'm Sorry"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"
Lorde – "What Was That"
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."
Tate McRae – "Sports Car"
The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"
最佳新人
Alex Warren
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
sombr
The Marías
最佳流行艺人
Ariana Grande
Charli xcx
贾斯汀·比伯
Lorde
麦莉·赛勒斯
萨布丽娜·卡彭特
Tate McRae
MTV Push年度表演
Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"
Ayra Starr – "Last Heartbreak Song"
Mark Ambor – "Belong Together"
Lay Bankz – "Graveyard"
Dasha – "Bye Bye Bye"
KATSEYE – "Touch"
Jordan Adetunji – "KEHLANI"
Leon Thomas – "YES IT IS"
Livingston – "Shadow"
Damiano David – "Next Summer"
Gigi Perez – "Sailor Song"
ROLE MODEL – "Sally, When the Wine Runs Out"
最佳合作
Bailey Zimmerman与Luke Combs – "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"
Kendrick Lamar & SZA – "luther"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"
Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me a Drink"
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."
赛琳娜·戈麦斯, benny blanco – "Sunset Blvd"
最佳流行
Alex Warren – "Ordinary"
Ariana Grande – "brighter days ahead"
Ed Sheeran – "Sapphire"
Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"
ROSÉ & Bruno Mars – "APT."
萨布丽娜·卡彭特 – "Manchild"
最佳嘻哈
Doechii – "Anxiety"
德雷克 – "NOKIA"
阿姆ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"
GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"
Kendrick Lamar – "Not Like Us"
LL COOL J ft. 阿姆 – "Murdergram Deux"
Travis Scott – "4X4"
最佳R&B
克里斯·布朗 – "Residuals"
Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"
玛丽亚·凯莉 – "Type Dangerous"
PARTYNEXTDOOR – "N o C h i l l"
Summer Walker – "Heart of a Woman"
SZA – "Drive"
The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"
最佳另类音乐
Gigi Perez – "Sailor Song"
Imagine Dragons – "Wake Up"
Lola Young – "Messy"
mgk & Jelly Roll – "Lonely Road"
sombr – "back to friends"
The Marías – "Back to Me"
最佳摇滚
酷玩乐队 – "All My Love"
Evanescence – "Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)"
Green Day – "One Eyed Bastard"
Lenny Kravitz – "Honey"
林肯公园 – "The Emptiness Machine"
Twenty One Pilots – "The Contract"
最佳拉丁
Bad Bunny – "Baile Inolvidable"
J Balvin – "Rio"
Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"
Peso Pluma – "La Patrulla"
Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"
夏奇拉 – "Soltera"
最佳K-pop
Aespa – "Whiplash"
Jennie – "Like Jennie "
Jimin – "Who"
Jisoo – "Earthquake"
Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again"
Stray Kids – "Chk Chk Boom"
Rosé – "Toxic Till the End"
最佳非洲音乐
Asake & Travis Scott – "Active"
Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"
Rema – "Baby (Is It a Crime)"
Tems ft. Asake – "Get It Right"
Tyla – "Push 2 Start"
Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"
最佳乡村
Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"
Cody Johnson与Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"
Jelly Roll – "Liar"
Lainey Wilson – "4x4xU"
Megan Moroney – "Am I Okay?"
Morgan Wallen – "Smile"