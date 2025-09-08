交易所DEX+
MTV音乐录影带大奖2025完整获奖名单（实时更新）

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:52
埃尔蒙特，纽约 – 2025年9月7日：萨布丽娜·卡彭特出席在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖。（照片：Dimitrios Kambouris/Getty Images）

Getty Images

2025年MTV音乐录影带大奖即将在纽约UBS竞技场拉开帷幕。随着这个音乐界最盛大的夜晚展开，我们将在下方实时更新每位"月亮人"奖杯获奖者名单，请记得刷新页面。

LL Cool J再次回归主持这场星光熠熠的颁奖典礼，这是他第二次担任主持人。典礼将于美东时间晚上8点/美西时间下午5点在CBS、MTV和Paramount+开播。Lady Gaga以惊人的12项提名领跑本届颁奖礼，Bruno Mars紧随其后获得11项提名，Kendrick Lamar获得10项，ROSÉ和萨布丽娜·卡彭特各获得8项提名。

福布斯2025年MTV音乐录影带大奖几点开始？这里是你需要知道的一切作者：莫妮卡·默库里

Lady Gaga、萨布丽娜·卡彭特、Post Malone、Tate McRae、J Balvin、Doja Cat、Conan Gray、Alex Warren等艺人将在今晚表演。视频先锋奖得主玛丽亚·凯莉将演唱她的热门歌曲组曲。此外，分别获得首届Rock the Bells远见奖和拉丁偶像奖的Busta Rhymes和Ricky Martin也将登台表演。点击这里查看完整表演嘉宾名单

本次颁奖礼还将由Aerosmith乐队的Steven Tyler和Joe Perry，以及Yungblud和Nuno Bettencourt共同献上对摇滚传奇奥兹·奥斯本的致敬表演。"我们心碎地得知我们的摇滚兄弟奥兹·奥斯本离世的消息。他的声音永远改变了音乐，"Aerosmith在这位"黑暗王子"七月去世后发表声明说道。

福布斯如何通过有线电视、流媒体和免费方式观看2025年MTV音乐录影带大奖作者：莫妮卡·默库里

2025年MTV音乐录影带大奖：完整获奖名单（实时更新）

埃尔蒙特，纽约 – 2025年9月7日：LL Cool J出席在纽约埃尔蒙特UBS竞技场举行的2025年MTV音乐录影带大奖。（照片：Jeff Kravitz/Getty Images for MTV）

Getty Images for MTV

继续阅读，查看2025年MTV音乐录影带大奖的所有重要获奖者名单。注意：获奖者将以粗体标注。

年度音乐录影带

Ariana Grande – "brighter days ahead"

Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

萨布丽娜·卡彭特 – "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

年度艺人

Bad Bunny

碧昂丝

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

泰勒·斯威夫特

The Weeknd

年度歌曲

Alex Warren – "Ordinary"

Billie Eilish – "BIRDS OF A FEATHER"

Doechii – "Anxiety"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Gracie Abrams – "I Love You, I'm Sorry"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Lorde – "What Was That"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

Tate McRae – "Sports Car"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

最佳新人

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

最佳流行艺人

Ariana Grande

Charli xcx

贾斯汀·比伯

Lorde

麦莉·赛勒斯

萨布丽娜·卡彭特

Tate McRae

MTV Push年度表演

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"

Ayra Starr – "Last Heartbreak Song"

Mark Ambor – "Belong Together"

Lay Bankz – "Graveyard"

Dasha – "Bye Bye Bye"

KATSEYE – "Touch"

Jordan Adetunji – "KEHLANI"

Leon Thomas – "YES IT IS"

Livingston – "Shadow"

Damiano David – "Next Summer"

Gigi Perez – "Sailor Song"

ROLE MODEL – "Sally, When the Wine Runs Out"

最佳合作

Bailey Zimmerman与Luke Combs – "Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)"

Kendrick Lamar & SZA – "luther"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

Post Malone ft. Blake Shelton – "Pour Me a Drink"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

赛琳娜·戈麦斯, benny blanco – "Sunset Blvd"

最佳流行

Alex Warren – "Ordinary"

Ariana Grande – "brighter days ahead"

Ed Sheeran – "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars – "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars – "APT."

萨布丽娜·卡彭特 – "Manchild"

最佳嘻哈

Doechii – "Anxiety"

德雷克 – "NOKIA"

阿姆ft. Jelly Roll – "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red – "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar – "Not Like Us"

LL COOL J ft. 阿姆 – "Murdergram Deux"

Travis Scott – "4X4"

最佳R&B

克里斯·布朗 – "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs – "MUTT (REMIX)"

玛丽亚·凯莉 – "Type Dangerous"

PARTYNEXTDOOR – "N o C h i l l"

Summer Walker – "Heart of a Woman"

SZA – "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti – "Timeless"

最佳另类音乐

Gigi Perez – "Sailor Song"

Imagine Dragons – "Wake Up"

Lola Young – "Messy"

mgk & Jelly Roll – "Lonely Road"

sombr – "back to friends"

The Marías – "Back to Me"

最佳摇滚

酷玩乐队 – "All My Love"

Evanescence – "Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)"

Green Day – "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz – "Honey"

林肯公园 – "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots – "The Contract"

最佳拉丁

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

J Balvin – "Rio"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma – "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos – "Khé?"

夏奇拉 – "Soltera"

最佳K-pop

Aespa – "Whiplash"

Jennie – "Like Jennie "

Jimin – "Who"

Jisoo – "Earthquake"

Lisa ft. Doja Cat & Raye – "Born Again"

Stray Kids – "Chk Chk Boom"

Rosé – "Toxic Till the End"

最佳非洲音乐

Asake & Travis Scott – "Active"

Burna Boy ft. Travis Scott – "TaTaTa"

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – "Shake It to the Max (Fly) (Remix)"

Rema – "Baby (Is It a Crime)"

Tems ft. Asake – "Get It Right"

Tyla – "Push 2 Start"

Wizkid ft. Brent Faiyaz – "Piece of My Heart"

最佳乡村

Chris Stapleton – "Think I'm in Love With You"

Cody Johnson与Carrie Underwood – "I'm Gonna Love You"

Jelly Roll – "Liar"

Lainey Wilson – "4x4xU"

Megan Moroney – "Am I Okay?"

Morgan Wallen – "Smile"

最佳专辑

