2025年最受欢迎的加密货币：BlockDAG、Polkadot、Avalanche和ICP正在重新定义市场

作者：Coindoo
2025/10/04 09:00
随着每月无数新项目的推出，识别真正能提供价值的平台比以往任何时候都更为重要。虽然许多项目很快就消失了，但一些名字凭借强大的技术、活跃的生态系统和可衡量的进展成为了严肃的竞争者。这些不仅仅是短暂的趋势；它们正通过真正的功能性和可扩展性塑造区块链的未来。

这篇最受欢迎加密项目概述突出了四个主导2025年讨论的名字：BlockDAG、Polkadot、Avalanche和Internet Computer。每个项目都在产生独特的影响，从突破性能和跨链互操作性到治理演进和链上AI。它们最新的升级证明，它们不仅吸引了关注，还在大规模推动采用。

1. BlockDAG：觉醒测试网将愿景变为现实

BlockDAG迅速成为2025年最受欢迎的加密项目之一，这要归功于其觉醒测试网的显著成功，该测试网已将项目从预售热潮转变为功能齐全、高性能的网络。交易速度从800 TPS翻倍至令人印象深刻的1,400 TPS，使BlockDAG（BDAG）成为开发中最具可扩展性的链之一。

其转向基于账户的模型并具有完全EVM兼容性，使智能合约和dApps的无缝部署成为可能。同时，EIP-4337账户抽象通过燃料赞助和社交恢复简化了用户体验。

开发者受益于BlockDAG IDE，提供调试、语法高亮和部署功能。运行时可升级性的添加消除了破坏性硬分叉的需要，允许持续升级。

像NFT浏览器、实时分析仪表板和WalletConnect集成等工具使网络对构建者友好且易于访问。安全增强，包括内置的重入保护和持续审计，进一步加强了系统。

像Reflection和Lottery这样的实时dApps已经在测试网上运行，展示了BlockDAG对现实世界使用的准备就绪。在强大基本面的支持下，BlockDAG已筹集近4.2亿美元，售出30批次，分发超过265亿枚代币，并拥有312,000名持有者、数百万移动矿工和已发货的20,000台硬件矿机。这证明它是为规模而建的。

以目前0.0015美元的预售价格和在0.05美元上市时预计3,700%的投资回报率，BlockDAG被广泛视为2025年最值得关注的热门加密货币之一并不令人惊讶。

2. Polkadot：2.0升级和供应上限带来新的焦点

Polkadot继续在最受欢迎的加密项目中保持其地位，因为它通过大胆的治理和技术升级重塑其框架。最近批准的21亿供应上限取代了之前的通胀模型，创造了可预测的发行和长期价值增长的潜力。即将到来的Polkadot 2.0版本引入了弹性扩展、运行时增强和通过XCM v5增强的跨链能力，旨在促进更快速、更高效的平行链互动。

目前交易价格接近3.79美元，DOT在约4.00美元处保持支撑，阻力位于4.30美元。尽管短期市场压力，这些升级和治理变化已经重新引起了对Polkadot生态系统的关注。

3. Avalanche：雪人协议增强强化其核心

由于其持续关注共识强度和网络弹性，Avalanche在最受欢迎的加密项目中仍然保持强势地位。最近对雪人协议的研究旨在增强部分同步下的活跃性，这是实现现实世界网络性能的关键一步。

该网络还通过常青子网和以企业为中心的计划扩展，为更广泛的采用做好定位。虽然DeFi TVL的增长已经放缓，但如果网络活动上升，对未来突破的乐观情绪仍然很高。AVAX交易价格约为27.74美元，如果势头增强，潜在上行空间在30-38美元之间。其先进研究和实用性的平衡使Avalanche成为2025年最受欢迎加密项目讨论中的主要项目。

4. Internet Computer：直接将AI带到链上

Internet Computer (ICP)通过将区块链技术与人工智能桥接，正在获得作为最受欢迎加密项目之一的认可。其最近整合的链上大型语言模型使AI驱动的应用能够在网络上原生运行。将子网存储翻倍至2 TiB提高了可扩展性，而Internet Identity 2.0简化了认证和入职流程。此外，Chain Fusion实现了与Bitcoin、Ethereum和Solana的直接交互，消除了对传统桥接的需求。

这些升级推动了dApp提交量增加300%，并得到了像Caffeine AI这样的新开发工具的支持。其作为一个融合AI、跨链功能和可扩展基础设施的平台的独特定位，确保了它在进入下一个周期的最受欢迎加密平台中的地位。

展望未来：已证实的交付使领导者脱颖而出

决定哪些项目最重要现在取决于它们如何有效地将愿景与执行相结合。BlockDAG通过实时测试网和快速的生态系统增长证明了自己。Polkadot的治理改革和2.0升级承诺新的可扩展性和效率。Avalanche继续完善其共识以实现现实世界的性能，而Internet Computer则在开创链上AI能力。

每个项目都带来了独特的东西：可扩展性、治理改革、共识优化或AI集成，它们共同定义了塑造2025年的最受欢迎加密货币。随着区块链采用加速，这些平台不仅仅是跟上步伐；它们正在构建未来的基础。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章《2025年最受欢迎的加密货币：BlockDAG、Polkadot、Avalanche和ICP正在重新定义市场》首次发表于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

