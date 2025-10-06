摩根士丹利的新报告建议仅持有少量加密货币以促进增长

摩根士丹利投资部门建议财务顾问和客户在将加密货币添加到投资组合时采取保守方法，根据风险承受能力和长期目标将风险敞口限制在较小的百分比。

根据摩根士丹利10月全球投资委员会报告，该报告指导超过16,000名顾问管理约2万亿美元的客户财富，该银行建议在多元化投资组合中只保留少量加密货币。该报告表明，摩根士丹利正在采取深思熟虑但关键的步骤，将数字资产纳入传统财富管理。

摩根士丹利表示加密货币价格可能迅速变化

摩根士丹利的新报告告知投资者，数字资产（如Bitcoin）可以提供可观的利润，但由于价格波动和波动性，即使对于经验丰富的投资者也存在风险。分析师表示，能够承受较高风险并通过"机会增长"投资组合寻求更高回报的个人可以将高达4%的资金分配给加密货币。

然而，拥有稳定增长的"平衡增长"投资组合的投资者不应投资超过2%的资金。同时，那些希望保护财富或专注于收入的人应该完全忽略加密货币。

摩根士丹利的分析师写道，加密货币具有"双重性质"，在有利的市场条件下提供非常高的回报，但当信心减弱、经济放缓或监管机构介入时，价值迅速下降。

该报告还建议对加密货币感兴趣的投资者定期监控和调整其持仓，理想情况下每隔几个月或至少每年一次（定期再平衡）——忽视再平衡的人在市场转变时可能会面临风险和损失。

根据该银行的说法，加密货币可以在现代投资计划中占有一席之地，但只能作为一个小型、受到严格控制的部分，帮助投资者接触新技术和全球创新。

顾问敦促投资者多元化并少量使用加密货币

加密货币投资公司Bitwise的首席执行官Hunter Horsley表示，当像摩根士丹利这样的大型且受尊敬的银行提供关于如何将加密货币纳入客户投资组合的结构化指导时，人们对加密货币的看法会发生转变。

摩根士丹利的分析师还将Bitcoin比作"数字黄金"，因为它供应有限，不能轻易印制或更改。他们表示，随着通货膨胀上升和全球经济面临更多不确定性，越来越多的投资者转向Bitcoin来保护他们的购买力。

这些分析师补充说，Bitcoin的价格已达到超过125,000美元的新历史高点。区块链研究公司Glassnode的数据还显示，交易所持有的Bitcoin数量现在处于六年来的最低水平。这些统计数据表明，越来越多的投资者将他们的币存放在个人钱包中长期持有，而不是出售它们。

该报告还提到，其他公司也在扩大他们的加密资产，像E*Trade这样的公司在其交易平台上增加了对Bitcoin、Ether和Solana的支持。客户将能够通过他们已经信任的平台直接买卖一些最受欢迎的加密货币。

在报告的最后部分，摩根士丹利的分析师写道，当投资者谨慎处理时，加密货币可以为投资组合提供小型多元化收益。然而，他们仍然警告说，这种收益只有在同样的投资者适度使用加密货币时才会出现，因为当市场崩溃时，过度敞口可能弊大于利。他们表示，投资者需要明确的规则，了解投资多少、何时再平衡以及如何在市场下行期间保护自己。

