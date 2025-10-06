摩根士丹利建议投资组合配置加密货币

要点： 摩根士丹利全球投资委员会建议在投资组合中添加2-4%的加密货币。

显示出强大的机构对加密货币的支持。

重点关注比特币作为"数字黄金"。

摩根士丹利全球投资委员会建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币，标志着向主流加密货币采用的重大转变，于10月6日宣布。

此举增强了机构对数字资产的认可，可能影响更广泛的市场动态并增加加密货币领域的交易量。

摩根士丹利对加密货币的认可：2万亿美元投资组合的影响

摩根士丹利全球投资委员会报告建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币。重点主要放在比特币上，被誉为"数字黄金，其稀缺性赋予其真实资产的吸引力"，并鼓励灵活的分配策略。全球投资委员会通过其咨询网络监管着2万亿美元的客户储蓄，旨在将数字资产纳入主流投资选项。这一具有里程碑意义的建议标志着加密货币在机构参与者中接受度的关键时刻。

市场立即反应包括比特币地位和交易活动的激增。Glassnode数据显示比特币创下超过125,000美元的历史新高，揭示了机构参与度的增加。首席执行官Hunter Horsley在社交媒体上的评论强调了该报告的重要性，表明加密货币领域正进入主流认可的新时代。

市场反应积极，由行业领导者和投资者引领。在社交平台上出现了重要讨论，知名人士赞扬其机构吸引力。该咨询旨在简化加密货币整合，影响全球顾问管理的广泛金融策略和投资组合。

比特币的崛起：在机构支持后价格飙升至超过125K美元

你知道吗？摩根士丹利的建议反映了一种日益增长的趋势，即主要机构参与者采用比特币作为"数字黄金"，呼应贝莱德和富达等机构的类似举措。

比特币(BTC)目前价值124,025.31美元，市值达formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市场主导地位为58.55%，过去一天的交易量为formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，比特币价格每周上涨10.86%，每季度上涨15.02%。数据来自CoinMarketCap，截至10月6日。

比特币(BTC)，日线图，2025年10月6日01:54 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu分析师表示，该建议可能加速金融整合并引发新的监管讨论。这可能导致数字资产安全框架的增强。利用历史趋势，专家预测机构资本流入增加和数字资产领域的技术进步。