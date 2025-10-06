交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
摩根士丹利建议在投资组合中分配加密货币的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：摩根士丹利的GIC建议在投资组合中添加2-4%的加密货币。显示强大的机构对加密货币的支持。专注于比特币作为"数字黄金"。摩根士丹利全球投资委员会建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币，标志着向主流加密货币采用的重大转变，于10月6日宣布。此举增强了机构对数字资产的认可，可能影响更广泛的市场动态并增加加密货币领域的交易量。摩根士丹利的加密货币背书：2万亿美元投资组合的影响摩根士丹利的GIC报告建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币。重点主要是比特币，被誉为"数字黄金，其稀缺性赋予其真实资产吸引力"，并鼓励灵活的分配策略。GIC通过其咨询网络监管2万亿美元的客户储蓄，旨在将数字资产纳入主流投资选择。这一具有里程碑意义的建议标志着加密货币在机构参与者中接受的关键时刻。市场立即反应包括比特币地位和交易活动的激增。Glassnode数据显示比特币创下超过125,000美元的历史新高，揭示了机构参与度的增加。首席执行官Hunter Horsley在社交媒体上的评论强调了该报告的重要性，表明加密货币领域正进入主流认可的新时代。市场反应积极，由行业领导者和投资者引领。在社交平台上出现了重要讨论，知名人士赞扬其机构吸引力。该咨询旨在简化加密货币整合，影响全球顾问管理的广泛金融策略和投资组合。比特币的崛起：在机构支持后价格飙升至超过125K美元你知道吗？摩根士丹利的建议反映了一个不断增长的趋势，即主要机构参与者将比特币视为"数字黄金"，呼应了BlackRock和Fidelity的类似举措。比特币(BTC)目前价值为124,025.31美元，市值达formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市场主导地位为58.55%，过去一天的交易量为formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，...摩根士丹利建议在投资组合中分配加密货币的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：摩根士丹利的GIC建议在投资组合中添加2-4%的加密货币。显示强大的机构对加密货币的支持。专注于比特币作为"数字黄金"。摩根士丹利全球投资委员会建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币，标志着向主流加密货币采用的重大转变，于10月6日宣布。此举增强了机构对数字资产的认可，可能影响更广泛的市场动态并增加加密货币领域的交易量。摩根士丹利的加密货币背书：2万亿美元投资组合的影响摩根士丹利的GIC报告建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币。重点主要是比特币，被誉为"数字黄金，其稀缺性赋予其真实资产吸引力"，并鼓励灵活的分配策略。GIC通过其咨询网络监管2万亿美元的客户储蓄，旨在将数字资产纳入主流投资选择。这一具有里程碑意义的建议标志着加密货币在机构参与者中接受的关键时刻。市场立即反应包括比特币地位和交易活动的激增。Glassnode数据显示比特币创下超过125,000美元的历史新高，揭示了机构参与度的增加。首席执行官Hunter Horsley在社交媒体上的评论强调了该报告的重要性，表明加密货币领域正进入主流认可的新时代。市场反应积极，由行业领导者和投资者引领。在社交平台上出现了重要讨论，知名人士赞扬其机构吸引力。该咨询旨在简化加密货币整合，影响全球顾问管理的广泛金融策略和投资组合。比特币的崛起：在机构支持后价格飙升至超过125K美元你知道吗？摩根士丹利的建议反映了一个不断增长的趋势，即主要机构参与者将比特币视为"数字黄金"，呼应了BlackRock和Fidelity的类似举措。比特币(BTC)目前价值为124,025.31美元，市值达formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市场主导地位为58.55%，过去一天的交易量为formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，...

摩根士丹利建议投资组合配置加密货币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 10:01
COM
COM$0.006418+3.54%
4
4$0.06411+3.67%
Multichain
MULTI$0.04724+0.12%
Movement
MOVE$0.06334+1.80%
SCARCITY
SCARCITY$0.06223-9.90%
要点：
  • 摩根士丹利全球投资委员会建议在投资组合中添加2-4%的加密货币。
  • 显示出强大的机构对加密货币的支持。
  • 重点关注比特币作为"数字黄金"。

摩根士丹利全球投资委员会建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币，标志着向主流加密货币采用的重大转变，于10月6日宣布。

此举增强了机构对数字资产的认可，可能影响更广泛的市场动态并增加加密货币领域的交易量。

摩根士丹利对加密货币的认可：2万亿美元投资组合的影响

摩根士丹利全球投资委员会报告建议在多资产投资组合中分配2-4%的加密货币。重点主要放在比特币上，被誉为"数字黄金，其稀缺性赋予其真实资产的吸引力"，并鼓励灵活的分配策略。全球投资委员会通过其咨询网络监管着2万亿美元的客户储蓄，旨在将数字资产纳入主流投资选项这一具有里程碑意义的建议标志着加密货币在机构参与者中接受度的关键时刻。

市场立即反应包括比特币地位和交易活动的激增。Glassnode数据显示比特币创下超过125,000美元的历史新高，揭示了机构参与度的增加。首席执行官Hunter Horsley在社交媒体上的评论强调了该报告的重要性，表明加密货币领域正进入主流认可的新时代。

市场反应积极，由行业领导者和投资者引领。在社交平台上出现了重要讨论，知名人士赞扬其机构吸引力。该咨询旨在简化加密货币整合，影响全球顾问管理的广泛金融策略和投资组合。

比特币的崛起：在机构支持后价格飙升至超过125K美元

你知道吗？摩根士丹利的建议反映了一种日益增长的趋势，即主要机构参与者采用比特币作为"数字黄金"，呼应贝莱德和富达等机构的类似举措。

比特币(BTC)目前价值124,025.31美元，市值达formatNumber(2,471,601,604,380, 2)。BTC的市场主导地位为58.55%，过去一天的交易量为formatNumber(77,829,582,940)。值得注意的是，比特币价格每周上涨10.86%，每季度上涨15.02%。数据来自CoinMarketCap，截至10月6日。

比特币(BTC)，日线图，2025年10月6日01:54 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu分析师表示，该建议可能加速金融整合并引发新的监管讨论。这可能导致数字资产安全框架的增强。利用历史趋势，专家预测机构资本流入增加和数字资产领域的技术进步。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/markets/morgan-stanley-crypto-advisory/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

一位知名的交易所交易基金专家表示，随着华盛顿采取行动结束有史以来最长的联邦政府停摆，以及多只基金出现在存托信托与清算公司（DTCC）的"活跃和预发布"名单上，首批美国现货XRP ETF可能会在几天内亮相。"政府停摆结束 = 现货加密货币ETF闸门打开... 同时，可能[...]"
瑞波币
XRP$2.5518+10.60%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005175+15.17%
FUND
FUND$0.01374--%
分享
Bitcoinist2025/11/10 22:00
11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

随着2025年进入最后一个季度，加密货币市场显示出强劲迹象。比特币保持稳定，交易者对山寨币持有日益乐观的态度。流动性正在回归，具有实际效用的项目再次成为焦点。虽然Solana（SOL）在快速DeFi交易方面继续领先，但一个新的竞争者Mutuum Finance（MUTM）正在吸引[...]这篇文章《11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM还是SOL？》首次发表于Blockonomi。
Solana
SOL$166.83+2.91%
RealLink
REAL$0.06937+2.22%
DeFi
DEFI$0.000844+5.63%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:50
5种无线DePIN正在悄然修复互联网

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

无线 DePIN 赋予用户拥有、赚取和控制互联网的能力，使连接更加公平、更便宜且更具弹性。
Moonveil
MORE$0.004714-8.78%
分享
Blockchainreporter2025/11/10 22:43

热门新闻

更多

专家预测首批现货 XRP ETF 预计本周推出

11月你应该考虑投资哪种加密货币，MUTM 还是 SOL？

5种无线DePIN正在悄然修复互联网

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

4 种现在可购买的最佳山寨币，在这个周期内可能会比 Solana ($SOL) 表现好 10 倍

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,224.99
$105,224.99$105,224.99

+0.16%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,528.53
$3,528.53$3,528.53

+0.25%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5417
$2.5417$2.5417

+0.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.61
$166.61$166.61

+0.19%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.18001
$0.18001$0.18001

+0.43%