摩根士丹利全球投资委员会建议在各类投资组合中分配2至4%的加密货币

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 05:25
要点摘要

  • 摩根士丹利全球投资委员会根据投资者风险偏好，为加密货币配置制定了2%至4%的目标范围。
  • 全球投资委员会明确将比特币比作数字黄金，强调其稀缺性驱动的投资吸引力。

根据Bitwise首席执行官Hunter Horsley分享的一份新全球投资委员会(GIC)报告，摩根士丹利的全球投资委员会(GIC)负责监督该公司为财富管理客户制定的战略资产配置框架，已建议根据投资者风险偏好将投资组合的2%至4%配置给加密货币。

根据GIC的说法，加密货币是一种"新兴的、投机性资产类别"，但已经发展成为多元化投资组合中的合法组成部分。该委员会将比特币称为"数字黄金"。

报告指出，机构对加密货币的兴趣正在上升，这受到强劲回报、市场稳定以及特朗普领导下亲加密货币政策势头的推动。

GIC建议，平衡增长投资组合的初始配置上限为2%，市场增长为3%，机会型增长策略为4%。专注于资本保值或收入生成的投资者被建议避开这一资产类别。

该委员会还建议通过交易所交易产品实施风险敞口，并每季度或每年重新平衡，以管理波动性并防止在市场上升期间加密货币持有量过度扩张。

作为最早批准向客户推荐比特币ETF的华尔街机构之一，摩根士丹利继续扩大其在加密货币领域的足迹。

该银行已与Zerohash合作，为E*Trade用户启用加密货币交易，并正准备在其财富管理平台上推出结构化数字资产配置策略。

来源：https://cryptobriefing.com/morgan-stanley-bitcoin-flexibility/

