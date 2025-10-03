Mono Protocol 预售 2025 达到第 9 阶段，代币价格达到 $0.0300

Mono Protocol加密货币预售已经启动，代币价格现为$0.0300。在首日，该项目筹集了$1.7百万。

Mono Protocol正在为Web3碎片化、转账失败和跨链摩擦构建解决方案。这些问题持续减缓去中心化金融的采用。通过将其预售代币直接链接到减少这些障碍的功能，该项目旨在创造更可靠的Web3体验。

预售代币的代币经济学结构

MONO的初始总供应量为141,252,439个代币。其中，50%预留给预售加密货币阶段。流动性获得10%以支持代币上市后的交易。另外10%分配给营销，为增长和社区扩展提供资源。

团队持有5%的供应量，而治理和国库也占5%。战略储备、生态系统激励、用户奖励和私募轮各占5%。

这种分配将代币分布在访问、流动性、采用和奖励方面。对投资者而言，分配显示出对代币预售参与者的明确关注。

2025年Beta版发布路线图

Mono Protocol的路线图从2025年第二季度开始，进行技术基础工作。这包括链抽象、流动性锁定、费用抽象以及结算和执行的安全测试。

在2025年第三季度，预售启动包将扩展到通过Telegram和Discord等平台进行审计和社区倡议。还将引入带有SDK工具和示例dApp的开发者预览版。

到2025年第四季度，Beta版计划发布。统一余额将在主要EVM第2层链上线，如Base、Arbitrum和Optimism，同时进行早期Solana集成。流动性锁定和MEV保护路由将在主网上启动，由监控结算数据的仪表板支持。

推动预售加密货币启动的功能

Mono Protocol将其代币预售与为实际采用而设计的功能相连接。执行债券确保即时结算，要求解决者锁定MONO代币作为担保。这确保转账成功，开发者可以提供一致的应用性能。

通用gas支付允许使用任何代币支付费用，消除了持有多种原生币的需求。链抽象将余额统一到一个账户中，减少用户在不同区块链之间的摩擦。

MEV保护防止抢先交易并确保更公平的交易。开发者还获得配置费用的工具，创造支持长期项目的稳定收入流。

加密货币预售市场的早期势头

以每个代币$0.0300的价格，Mono Protocol的预售加密货币已经以强烈的兴趣启动。

通过解决高gas费用、碎片化余额和跨链延迟，web3加密货币预售引入了一个为可用性和信任而设计的框架。其路线图概述了明确的里程碑，其代币经济学为早期买家提供透明度。

随着2025年区块链采用的扩展，Mono Protocol的加密货币预售模式突显了以实用为中心的代币如何支持更广泛的Web3增长。凭借其对安全性、可用性和统一访问的关注，预售代币将自己定位为值得关注的项目。

了解更多关于Mono Protocol

网站：https://www.monoprotocol.com/

X：https://x.com/mono_protocol

Telegram：https://t.me/monoprotocol_official

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/monoprotocol/

免责声明

请注意，所有信息，包括我们的评级、建议和评论，仅供教育目的。加密货币投资具有高风险，CryptoNinjas对产生的任何损失不负责任。始终进行自己的研究并确定您的风险承受水平；这将帮助您做出明智的交易决策。

文章"Mono Protocol 2025年预售达到第9阶段，代币价格达到$0.0300"首次发布于CryptoNinjas。