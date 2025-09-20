Momo.Fun与Okratech合作为其Meme资产网络提供真正的Web3应用

Momo.Fun，一个专注于交易和连接迷因资产与DeFi的AI驱动网络，今天宣布与去中心化多链生态系统Okratech建立战略合作。这种合作使Momo.Fun生态系统能够整合到Okratech的多链基础设施中，使其迷因资产网络能够为全球客户提供Web3应用程序。

Momo.Fun是一个AI驱动的去中心化平台，允许人们在网络上创建、发行和交易迷因资产，并将它们连接到DeFi。另一方面，Okratech不仅是一个连接自由职业者与客户的去中心化自由职业平台，还是一个提供广泛Web2和Web3工具并结合去中心化和传统应用程序的多链生态系统。它允许人们和企业访问NFT市场、gameFi产品、DeFi应用程序和Web3 DApps。

Momo.Fun通过Okratech推动Web3实用工具

基于这种合作关系，Momo.Fun利用Okratech的多链互操作性基础设施在其迷因资产平台上解锁更高级的应用程序，使其客户能够访问更多Web3实用工具。这种合作证明了多链兼容性的重要性。它表明Momo.Fun之前未能跟上这一关键趋势。然而，随着这一发展的到来，这个迷因平台不仅实现了多链，还扩展了用户体验。

Okratech现在为Momo.Fun提供了一个多链生态系统。这意味着迷因币平台上的用户现在可以获得更大的流动性和更广泛的DApp使用。Okratech生态系统建立在BNB链上，这意味着Meme.Fun用户现在可以获得快速且低成本的交易，用于广泛的去中心化应用程序。

这种合作对加密货币行业意味着什么？

Momo.Fun和Okratech之间的合作不仅仅是技术发展。这是一个关键举措，将专注于迷因的平台引入真正的去中心化应用程序，并有力地展示了多链基础设施如何为专业加密平台注入活力。

通过这种联盟，Momo.Fun将强大的Web3社区驱动应用程序引入其迷因生态系统。这突显了扩展其目标的重要举措，以实现一个集成的、客户驱动的去中心化环境——开发Web3机会、AI驱动的用途和一个蓬勃发展的社区。通过这种联盟，Momo.Fun和Okratech正在开发更高效的实用工具、强大的生态系统和一个相互连接、分布式的未来。