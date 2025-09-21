交易所DEX+
百万富翁安东尼·斯卡拉穆奇表示"比特币20万美元太低了"，揭示了他自己的预测

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:20
SkyBridge Capital创始人Anthony Scaramucci就比特币（BTC）的估值发表了引人注目的言论。

据这位著名投资者表示，比特币应被视为全球范围内的一种资产类别，而不仅仅是一种投资工具。

Scaramucci在他的评估中作出了以下声明：

Scaramucci强调了比特币的全球分布，他认为比特币拥有比美国公司或标普500指数股票更广泛的所有权基础。他表示，这一特点将在未来进一步巩固比特币在投资组合中的地位。

这位知名投资者表示，他认为当前的价格水平较低，他说："如果一半或更多的投资者继续将比特币视为一种资产类别，购买和投资组合配置将会持续。在这种情况下，20万美元对比特币来说仍然非常低。更接近其真实价值的水平应该是50万美元。"

*这不是投资建议。

来源：https://en.bitcoinsistemi.com/millionaire-anthony-scaramucci-says-200000-is-way-too-low-for-bitcoin-reveals-his-own-prediction/

